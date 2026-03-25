Estilo de vida

Harry Potter: la apuesta de $4.000 millones de HBO Max para dominar el streaming (ya hay trailer)

Warner Bros. Discovery redefine la industria con la serie de Harry Potter en HBO Max. Con un presupuesto récord de $4.000 millones, analizamos el impacto económico y la estrategia de negocio detrás del reboot más ambicioso del streaming.

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Por Randall Corella Vargas

Este miércoles 25 de marzo, HBO lanzó el esperado tráiler de la serie que promete reescribir las reglas financieras del entretenimiento. A través de sus plataformas oficiales, la compañía compartió las primeras imágenes de Harry Potter y la piedra filosofal, la producción que detallará el universo mágico creado por J.K. Rowling con una profundidad inédita.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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