Hotel de Heredia recibió un doble galardón como el mejor del país para negocios y turismo: estos son sus precios para hospedarse en diciembre

El segmento de turismo de negocios y convenciones es uno de los más estratégicos al atraer a un visitante de alto poder adquisitivo y potencialmente promover la inversión.

La competencia en este nicho es intensa, especialmente en el Gran Área Metropolitana (GAM), donde la proximidad al aeropuerto más importante del país y a los centros corporativos es un factor determinante.

En este mercado, los reconocimientos internacionales como los World Travel Awards —considerados los “Oscar” de la industria— funcionan como un sello de garantía y un diferenciador clave.

Cada año, estos premios destacan a las propiedades que lideran en servicio, infraestructura y experiencia general, tanto para el viajero de negocios como para el turista tradicional.

En la más reciente edición de los galardones, un hotel ubicado en Heredia no solo se alzó con el premio principal de su categoría, sino que logró un doblete al ser reconocido simultáneamente como el mejor del país para el segmento corporativo.

Se trata de hotel Costa Rica Marriott Hacienda Belén que fue el gran protagonista al recibir dos de los premios más importantes:

Mejor hotel de negocios de Costa Rica 2025 ( Costa Rica’s Leading Business Hotel 2025 )

( ) Mejor hotel principal de Costa Rica 2025 (Costa Rica’s Leading Hotel 2025).

La oferta que lo consolidó en el segmento de negocios

El hotel se fundamenta en una combinación de ubicación estratégica y una robusta oferta de servicios, tanto para el ocio como para el trabajo.

La propiedad opera en una hacienda cafetalera del siglo XVI restaurada, a solo 11 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) y a 34 minutos de San José.

Su infraestructura para el segmento corporativo, clave para la obtención del galardón, incluye 28 salas de reuniones que suman 1.406 metros cuadrados de espacio para eventos y un centro de convenciones con capacidad para hasta 1.000 personas.

Además de los espacios para eventos, el hotel ofrece servicios complementarios como un Executive Lounge (salón ejecutivo) y transporte desde y hacia el aeropuerto.

Esta oferta de negocios se complementa con instalaciones de ocio que incluyen varias piscinas, un campo de golf y el Kuö Spa.

En cuanto a tarifas, una consulta para el periodo de temporada alta, entre el 12 y 14 de diciembre, arroja un precio aproximado para dos noches y dos adultos en una habitación estándar que va desde los $409 dependiendo de la demanda.

La infraestructura para eventos del hotel, con capacidad para hasta 1.000 personas, es uno de los pilares de su oferta para el turismo de negocios.

Comparativa de tarifas

Para efectos de comparación, otros hoteles de la categoría de negocios en la GAM manejan los siguientes precios para las mismas fechas: