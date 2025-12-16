Premio mayor del Gordo Navideño 2025 quedó sin vender: JPS confirma situación inédita

El número 78 con la serie 714, favorecido con el premio mayor del Gordo Navideño 2025 —valorado en ₡8.000 millones—, no fue vendido antes del sorteo realizado el 14 de diciembre.

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó este domingo 15 de diciembre que la combinación ganadora estuvo disponible en su plataforma de venta en línea, pero ninguna persona la adquirió antes del cierre de ventas.

“Se puso a disposición en el sitio de venta en línea: www.jpsenlinea.go.cr dentro de los plazos definidos; sin embargo, no fueron comprados antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido, una posibilidad propia del azar”, indicó la institución en un comunicado.​

Este hecho representa una situación extraordinaria en la historia del sorteo más esperado del año en Costa Rica. Según los registros de la JPS, la colocación general del Gordo Navideño 2025 alcanzó un 88%, lo que significa que más de 98.400 billetes completos quedaron sin vender.

¿Qué pasa con los ₡8.000 millones?

Conforme al artículo 8 de la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos se destinarán al fortalecimiento de organizaciones de bienestar social que reciben apoyo permanente de la JPS. Entre las beneficiarias destacan el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense y programas de atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“Conforme a la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo se destinarán al fortalecimiento de organizaciones de bienestar social”, explicó la JPS. Estas transferencias seguirán los calendarios financieros institucionales establecidos.

Segundo premio también vendido en línea

Mientras el premio mayor quedó desierto, el segundo premio —número 59 con la serie 052, que paga ₡800 millones— sí fue vendido a través de la plataforma digital de la JPS. Mariela Vargas, presidenta de la Junta de Protección Social, confirmó que tanto el primer como el segundo premio estuvieron disponibles en el canal en línea.

El tercer premio, correspondiente al número 92 con la serie 244, que reparte ₡400 millones, se vendió en las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.