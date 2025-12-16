Estilo de vida

Premio mayor del Gordo Navideño 2025 quedó sin vender: JPS confirma situación inédita

Por Redacción EF

El número 78 con la serie 714, favorecido con el premio mayor del Gordo Navideño 2025 —valorado en ₡8.000 millones—, no fue vendido antes del sorteo realizado el 14 de diciembre.








JPSGordo Navideño
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

