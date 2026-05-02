Estilo de vida

La economía del jaque mate: Así se monetiza el auge global del ajedrez digital

Descubra cómo el ajedrez pasó de ser un juego milenario a una industria digital de miles de millones de dólares. Analizamos el crecimiento del mercado global, el impacto de la IA y la realidad de la disciplina en Costa Rica.

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Por Randall Corella Vargas

En 1977, el enfrentamiento entre Bobby Fischer y el programa de cómputo Greenblatt llamó la atención mundial. La noticia de que un ser humano y una máquina pusieran a prueba “su inteligencia” en un juego de ajedrez sorprendió a millones de personas dentro y fuera del ambiente del deporte.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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