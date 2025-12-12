La presa en Heredia: estas son las horas en las que el tiempo de viaje se triplica (evítelas)

La movilidad en Heredia presenta un desafío particular para sus habitantes: la estructura vial del centro histórico actúa como un embudo para los flujos vehiculares que descienden desde los cantones del norte, como Barva y San Rafael.

Esta dinámica genera un comportamiento de tráfico caracterizado por una congestión sostenida durante la mayor parte del día, donde los tiempos de viaje se duplican o triplican en comparación con las horas de madrugada.

Para dimensionar esta realidad, El Financiero realizó un monitoreo de datos utilizando simulaciones de tráfico proyectadas para un día típico entre semana.

El análisis se enfocó en un eje vial crítico de 5,4 kilómetros: el trayecto que inicia en el Parque Central de Barva y finaliza en el Paseo de las Flores, atravesando el corazón de la ciudad y pasando cerca de la Universidad Nacional (UNA).

Los resultados del estudio técnico revelan una “ciudad lenta”, donde la congestión se mantiene estable y alta desde la mañana hasta la noche, sin ofrecer ventanas claras de alivio durante la jornada diurna.

Un estudio de la Universidad Nacional publicado en 2024 reveló que el ruido vehicular en el centro de Heredia supera los límites recomendados. (Alonso Tenorio)

El “doble castigo” y la constancia de la presa

A diferencia de otras ciudades dormitorio donde el tráfico suele tener un pico marcado en la mañana y otro en la tarde con un valle profundo al mediodía, Heredia castiga a los conductores de manera equitativa durante toda la jornada. El monitoreo identificó dos momentos de “colapso total”: uno matutino y otro vespertino, ambos con tiempos de viaje casi idénticos.

El primer golpe ocurre entre las 6:30 a. m. y las 9:00 a. m. En esta franja, bajar los 5,4 kilómetros desde Barva toma entre 24 y 28 minutos, lo que implica una velocidad promedio de apenas 12 km/h.

Este pico es “violento”, ya que el tiempo de viaje salta de 16 minutos a las 5:30 a. m. a poco menos del doble en cuestión de una hora.

El segundo momento crítico se registra en la tarde, de 4:30 p. m. a 7:00 p. m., cuando el tiempo de recorrido oscila nuevamente entre 24 y 26 minutos. Este comportamiento espejo refleja la dificultad tanto para salir como para entrar al centro de la provincia en horas pico.

Otro hallazgo relevante es la ausencia de una “hora valle” real. Entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m. d., el tráfico no se libera significativamente, manteniéndose en un rango de pesado constante con tiempos de 20 a 21 minutos. Esto se puede deber a la intensa actividad comercial, laboral y educativa que mantiene las calles saturadas.

Al mediodía, lejos de mejorar, la situación empeora. Entre las 12:00 m. d. y las 2:00 p. m., se registra un tercer pico de congestión que sitúa el tiempo de viaje a 23-25 minutos, niveles muy similares a los de la hora pico de la mañana.

A continuación, le detallamos la matriz de congestión resultante para la ruta Barva - Paseo de las Flores:

Franja horaria Tiempo promedio Estado del tráfico 10:00 p. m. - 5:00 a. m. 10 - 11 min Libre

5:00 a. m. - 6:30 a. m. 16 - 18 min Aumento

6:30 a. m. - 9:00 a. m. 24 - 28 min

Colapso

9:00 a. m. - 12:00 m. d. 20 - 21 min Pesado

12:00 m. d. - 2:00 p. m. 23 - 25 min Pico de almuerzo

2:00 p. m. - 4:30 p. m. 17 - 19 min Denso

4:30 p. m. - 7:00 p. m. 24 - 26 min

Colapso

7:00 p. m. - 8:30 p. m. 20 - 21 min Denso nocturno

8:30 p. m. - 10:00 p. m. 13 - 15 min Bajando



Templo parroquial de Barva, frente al punto de inicio de la ruta analizada. (Juan Esteban Prendas Miranda/Cortesía)

El análisis muestra que para moverse con verdadera fluidez en Heredia, los conductores deben aprovechar la ventana nocturna después de las 10:00 p. m. o madrugar antes de las 5:00 a. m. Cualquier traslado fuera de estos horarios implica enfrentarse a una red vial que opera consistentemente al doble de su tiempo ideal.