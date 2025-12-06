La prestigiosa revista “Travel + Leisure” propone el viaje perfecto a Monteverde; esto es lo que recomienda al mundo

La mirada de la prestigiosa revista estadounidense Travel + Leisure se ha posado nuevamente sobre Costa Rica.

Esta vez, el foco es Monteverde, presentado como el escenario ideal para un viaje perfecto que combina lujo sostenible, naturaleza extrema y gastronomía creativa, en uno de los pocos bosques nubosos que quedan en el planeta.

Monteverde se consolida como un destino “boutique” de alto valor agregado, donde el modelo de desarrollo turístico se apalanca en la conservación, la experiencia y el posicionamiento internacional de marca país.

Un santuario de biodiversidad con sello mundial

Travel + Leisure describe a Monteverde como un “haven for ecotourism”, un refugio para el ecoturismo en la zona central del Pacífico costarricense, hogar de miles de especies de plantas y más de 400 especies de aves, entre ellas el quetzal y la lapa roja.​

La pieza subraya un dato contundente: el área de Monteverde reúne cerca del 2,5% de toda la biodiversidad del planeta, según cita de Rodrigo Valverde, cofundador de Costa Rica Sky Adventures. En un contexto de calentamiento global, la revista destaca que los bosques nubosos están entre los primeros ecosistemas en desaparecer, lo que convierte a Monteverde en un laboratorio natural y un activo ambiental estratégico para el país. ​

El gran imán del destino sigue siendo la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, un área de 26.000 acres que combina senderismo, avistamiento de aves, tours guiados y experiencias de aventura como canopy y tirolinas. Para el mercado turístico internacional, la mezcla de ciencia, conservación y aventura representa exactamente el tipo de producto que Costa Rica ha decidido posicionar. ​

Dónde alojarse: lujo rústico, glamping y hoteles de montaña

La guía de Travel + Leisure estructura el “viaje perfecto” empezando por el alojamiento y sugiere una gama de opciones que van del lujo rústico al glamping inmerso en el bosque nublado. ​

El protagonista indiscutible del reportaje es el Hotel Belmar, votado por los lectores de Travel + Leisure como uno de los 10 resorts favoritos de Centroamérica. Se le describe como un hotel ecológico de lujo, ubicado en nueve acres de bosque nuboso con vistas espectaculares, que combina: ​

Cervecería artesanal y juice bar en la propiedad.

Restaurante Celajes, que rinde homenaje a los sabores costarricenses con insumos de su huerta orgánica.

Uso de paneles solares y un enfoque integral de sostenibilidad. ​

El Hotel Belmar, en Monteverde. (Andres Garcia Lachner)

El mensaje entre líneas es claro: el lujo del futuro en Costa Rica es verde, local y de baja huella.

También se menciona a Monteverde Lodge & Gardens. A solo 15 minutos del bosque nuboso, este lodge de 31 habitaciones se presenta como una opción ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza sin renunciar a la comodidad:

Habitaciones con balcones privados con vista a jardines y colinas cubiertas de selva.

Piscina rodeada de vegetación y senderos internos.

Restaurante El Jardín, con platos como ceviche de corvina, sopas de curry rojo con tubérculos locales y un menú especializado a base de plantas. ​

De nuevo, el énfasis recae en gastronomía local, energía solar y experiencia de entorno.

Travel + Leisure también incluye a El Establo, un hotel de finca familiar en una propiedad de 150 acres, con piscina, spa y varias opciones de restaurantes. Se destacan sus: ​

Suites luna de miel y familiares con balcones y vistas al Golfo de Nicoya.

Excursiones organizadas desde el hotel, como canopy tours y caminatas nocturnas en el bosque nuboso. ​

Esta propuesta refuerza la narrativa de turismo familiar y de aventura con base en hoteles de montaña.

Para el segmento de viajeros que buscan experiencias distintas, la revista propone Chira Glamping, inmerso en el corazón del bosque nuboso:

Domos geodésicos, suites luna de miel y opción familiar, todos con terrazas y mobiliario artesanal.

Restaurante San Lucas, que ofrece una experiencia de treetop dining (cenas en plataformas entre las copas de los árboles) con un menú de nueve tiempos inspirado en las distintas regiones del país. ​

Aquí, Monteverde se posiciona como destino de glamping de alto nivel, un nicho en auge donde convergen diseño, exclusividad y naturaleza.

Qué hacer: bosques, puentes colgantes, café y comunidad

La propuesta de Travel + Leisure para “el viaje perfecto” a Monteverde incluye una agenda de actividades que va más allá del bosque nuboso tradicional y muestra un ecosistema turístico ya bastante diversificado.

1. Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde. La revista recomienda adentrarse en este oasis que combina ocho zonas ecológicas diferentes y más de 100 especies de mamíferos. Entre las actividades destacan: ​

Avistamiento de aves.

Caminatas guiadas diurnas y nocturnas.

Tours de canopy y tirolinas.

Se enfatiza que el visitante puede organizar el recorrido por cuenta propia o a través del hotel o un operador. ​

La revista recomienda adentrarse en la reserva Monteverde, que combina ocho zonas ecológicas diferentes y más de 100 especies de mamíferos.

2. Selvatura Park. Otro punto clave del “itinerario perfecto” es Selvatura Park, un parque privado con 850 acres de bosque nuboso protegido. Travel + Leisure resalta: ​

Observación de colibríes en un área dedicada a distintas especies.

Ocho puentes colgantes.

El famoso Tarzan swing.

Uno de los jardines de mariposas vivas más grandes del mundo, con guías especializados. ​

El producto se alinea con el perfil de visitante familiar e interesado en experiencias educativas de bajo impacto.

3. Bosque Eterno de los Niños (BEN). La revista subraya la importancia del Bosque Eterno de los Niños, la reserva privada más grande de Costa Rica, con 56.000 acres y hogar de especies en peligro como jaguares y ranas de ojos verdes. ​

Se rescata la historia del BEN como testimonio del papel del país en conservación y reforestación, un activo reputacional clave para la marca Costa Rica.

4. Cooperativa de Artesanas de Santa Elena (CASEM). No todo es naturaleza. Travel + Leisure incorpora una dimensión social al recomendar CASEM, la cooperativa de artesanas de Santa Elena, como parada obligatoria para compras con impacto:

Venta de bolsos, tallas en madera y piezas decorativas hechas localmente.

Espacio que brinda empleo y capacitación a mujeres de la comunidad. ​

De esta forma, el “viaje perfecto” integra el turismo comunitario y el consumo responsable.

5. Tours de café. Finalmente, la revista insiste en que ningún viaje a Monteverde está completo sin un tour de café. Destaca la experiencia de Café Monteverde, que ofrece recorridos por la finca y la tostadora, explicando cada etapa del cultivo y procesamiento del grano, además de la posibilidad de pasar por una taza para llevar en cualquier momento. ​

Se refuerza así el vínculo entre Monteverde y uno de los productos insignia de Costa Rica a nivel mundial.

Dónde comer: cocina de autor entre la neblina

En el rubro gastronómico, Travel + Leisure propone dos experiencias clave, ambas alineadas con la tendencia global de alta cocina en entornos naturales.

San Lucas Treetop Dining Experience. La experiencia de cenar en plataformas de madera suspendidas sobre el bosque, con un menú de nueve tiempos sorpresa basado en ingredientes locales de distintas regiones del país, es uno de los “momentos estrella” del viaje. ​

La experiencia dura aproximadamente 2,5 horas y ofrece opciones pescetarianas, vegetarianas y veganas, con recomendación clara de reservar con anticipación. Esta propuesta sitúa a Monteverde dentro del mapa mundial de experiencias gastronómicas inmersivas. ​

Restaurante Celajes (Hotel Belmar). En Celajes, Travel + Leisure destaca:

Terrazas con vista al océano Pacífico.

Un menú que utiliza insumos de la huerta orgánica del hotel.

Coctelería creativa y acceso a la cervecería artesanal de la propiedad, que incluso utiliza agua de los manantiales del bosque nuboso. ​

Es un ejemplo de cómo los hoteles de montaña en Costa Rica están agregando valor gastronómico a la experiencia de hospedaje, en lugar de limitarse al modelo de alojamiento básico.

Cuándo ir y cómo llegar, según Travel + Leisure

La revista también define la ventana ideal para planear el viaje perfecto a Monteverde.

Mejor época para visitar. Según Travel + Leisure, el mejor momento para ir es la estación seca, de enero a abril, cuando las temperaturas se mantienen entre mediados de 15 a poco más de 26 grados Celsius, ideales para caminatas y exploración. ​

Se advierte, no obstante, que en Monteverde puede llover todo el año y que los meses más lluviosos son de junio a octubre. Por la altitud, las noches suelen ser frías y brumosas, por lo que se recomienda empacar ropa abrigada.

Para quienes buscan paisajes aún más verdes y atardeceres espectaculares, la revista sugiere viajar entre mayo y noviembre. ​

Cómo llegar. Travel + Leisure detalla que Monteverde está aproximadamente a tres horas por carretera desde San José y se encuentra, en términos prácticos, a mitad de camino entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) y el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós (LIR), en Liberia, Guanacaste. La mayoría de viajeros internacionales arriba por SJO. ​

Desde la capital, la recomendación es subir a Monteverde en shuttle, transporte privado o vehículo de alquiler, asumiendo carreteras de montaña y curvas.

Cómo moverse en la zona. La revista explica que:

Santa Elena, el centro comercial de la zona, es fácilmente caminable.

La mayoría de las actividades, reservas y senderos se encuentran fuera del centro y se accede mejor en automóvil.

Algunos hoteles ofrecen transporte gratuito a tours y parques.

No hay rent a car en Monteverde, por lo que el vehículo debe alquilarse en los aeropuertos. Menciona compañías como Avis Costa Rica y Enterprise.

El transporte público lo brinda TransMonteverde, con rutas hacia San José y Puntarenas, complementado con taxis y servicios de transporte para tours reservados con antelación. ​

En la práctica, Travel + Leisure refuerza un mensaje clave: tener carro amplía la libertad y el alcance de la experiencia en Monteverde.

¿Qué significa esta guía para Costa Rica?

Que una publicación del peso de Travel + Leisure dedique una guía detallada a Monteverde y la presente como “el viaje perfecto” tiene varias implicaciones para el país:

Consolida a Monteverde como destino icónico de ecoturismo premium , con una oferta que va del glamping a hoteles boutique ecológicos.

, con una oferta que va del glamping a hoteles boutique ecológicos. Pone en vitrina internacional modelos de negocio que combinan rentabilidad, conservación y valor social , como el BEN, CASEM y los hoteles con huertas orgánicas y energía solar. ​

, como el BEN, CASEM y los hoteles con huertas orgánicas y energía solar. ​ Fortalece la narrativa de Costa Rica como laboratorio vivo de sostenibilidad , un diferenciador clave frente a otros destinos del trópico.

, un diferenciador clave frente a otros destinos del trópico. Invita a seguir invirtiendo en infraestructura de calidad, transporte eficiente y capacitación local, para sostener y elevar el estándar que exigen este tipo de viajeros de alto valor.

En síntesis, la propuesta de viaje de Travel + Leisure no solo diseña un itinerario atractivo para el visitante internacional: refuerza el posicionamiento de Monteverde —y de Costa Rica— como un destino donde la naturaleza, la innovación turística y la sostenibilidad caminan juntas.