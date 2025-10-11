Estilo de vida

Las dos caras de la envidia en el trabajo

EscucharEscuchar
Por Lesley Evans Ogden

Cuando estaba en la universidad, Alaina G. Levine solía envidiar a sus compañeros que parecían tener toda su vida planificada. Ella, estudiante de Física y Astronomía en la Universidad de Arizona, no tenía claro cuál era su camino, mientras que ellos, por el contrario, parecían saber exactamente lo que querían hacer y cómo conseguirlo. Mirando atrás, se da cuenta de que la envidia minó su confianza, socavó su productividad y creatividad, y nubló su capacidad para ver hacia dónde podía llevar sus intereses y talentos. “Fue un gran obstáculo para mí”, afirma.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
envidia profesionalcomportamiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.