Estilo de vida

¿Lastimaron a su mascota en el “grooming”? Conozca sus derechos y cómo actuar

El ‘grooming’, una experiencia que debería ser de embellecimiento, puede tornarse en pesadilla si su mascota sufre un incidente. Sepa qué hacer y cómo defender los derechos de su mascota ante una situación así.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Para muchos, las mascotas son miembros de la familia, y dejarlos en manos de un negocio de grooming, donde los bañan, les cortan las uñas y peinan, es una decisión que implica una gran confianza. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa confianza se ve traicionada y su mascota sufre una lesión durante el servicio?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
mascotaspeluquería de mascotasdenunciaSenasa
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.