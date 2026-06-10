Estilo de vida

Los países de Centroamérica con más visas rechazadas

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Por Mathew Chaves

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el informe sobre las tasas de rechazo de visas para no inmigrantes. El documento presenta los registros del año fiscal 2025 para el istmo de Centroamérica y las regiones del mundo.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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