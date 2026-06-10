Los países de Centroamérica con más visas rechazadas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el informe sobre las tasas de rechazo de visas para no inmigrantes. El documento presenta los registros del año fiscal 2025 para el istmo de Centroamérica y las regiones del mundo.

Las estadísticas corresponden a las solicitudes de visas tipo B procesadas en las sedes consulares. Este visado permite el ingreso por motivos de turismo o de negocios al territorio estadounidense según las normativas de ese país.

Los registros de 2025 muestran el porcentaje de denegaciones tras el proceso de entrevista. Estas cifras miden el cumplimiento de los requisitos de la ley exigidos a los ciudadanos de cada territorio de la zona.

El reporte utiliza la métrica de tasa de rechazo para presentar los resultados de cada año. La métrica excluye los expedientes que presentaron inconsistencias o faltas de requisitos al inicio de la entrevista, pero que se corrigieron antes del cierre del trámite.

Los datos exponen la frecuencia de las denegaciones en los siete países de la región. En los casos donde la ausencia de solicitudes o de rechazos fue total, el reporte asigna un valor de 0% para el cierre del ejercicio fiscal 2025.

El Salvador registra la mayor tasa de rechazo de visas B en Centroamérica durante el año fiscal 2025 (shutterstock/shutterstock)

Tasas de denegación en Centroamérica

El Salvador: 58,22%

58,22% Nicaragua: 53,15%

53,15% Honduras: 46,52%

46,52% Guatemala: 39,21%

39,21% Belice: 32,32%

32,32% Costa Rica: 16,14%

16,14% Panamá: 6,51%

El Salvador y Nicaragua reportan las cifras de denegación con valores por encima de la mitad de los casos totales. El Salvador se ubica en 58,22% y Nicaragua en 53,15% según las estadísticas de cierre del año fiscal.

Honduras, Guatemala y Belice integran el segmento con rangos entre el 30% y el 50%. Honduras registra un 46,52%, Guatemala un 39,21% y Belice un 32,32% en la relación de solicitudes rechazadas en el periodo analizado.

Costa Rica y Panamá sitúan sus registros por debajo del 20% en la escala regional. Costa Rica reporta un 16,14% de rechazo, mientras que Panamá presenta un 6,51%, los cuales son los porcentajes menores del istmo centroamericano.

Los datos de 2025 registran variaciones respecto a 2024, año en el que Costa Rica reportó un 12,66% de rechazo frente al 19,93% de Panamá. En ese ciclo previo, el porcentaje costarricense representó el valor de negación menor de la región.

La métrica se calcula con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El reporte es público para registrar la actividad consular global y la administración de los procesos de visado de no inmigrante para los distintos países.