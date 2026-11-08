Estilo de vida

Marketing sostenible: destacar más atributos ambientales no siempre mejora la valoración

Por Redacción EF

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Comunicar más atributos ambientales no necesariamente hace que un producto resulte más atractivo. Una investigación de la Universidad de Keio, en Japón, encontró que destacar simultáneamente la sostenibilidad de la composición y del empaque mejora la valoración entre consumidores con mayor compromiso ambiental, pero resulta menos favorable entre quienes conceden menor importancia a ese criterio.








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Redacción EF

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