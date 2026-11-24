Conseguir un espacio para la prueba práctica de manejo en Costa Rica suele convertirse en una carrera de paciencia frente a la pantalla. Sin embargo, quienes llevan meses esperando su turno para formalizar su licencia de conducir tienen una ventana de oportunidad inusual a la vuelta de la esquina: la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará evaluaciones sin cita previa y en horario ampliado en San José.

La jornada especial se llevará a cabo del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre en las instalaciones de Ciudad Vial, ubicadas a un costado del Parque de la Paz, en San José. Uno de los mayores atractivos de esta modalidad es que elimina las barreras digitales habituales: los aspirantes no necesitan gestionar un espacio en línea ni contar con usuario y contraseña del sistema de reservas.

La iniciativa responde al buen desempeño que tuvo un plan piloto similar semanas atrás. Así lo confirmó la vocería oficial de la Dirección General de Educación Vial del MOPT al anunciar el calendario:

“Aplicamos con muy buenos resultados esta fórmula la última semana de octubre para la licencia de motos y vamos a repetirla cuatro días más, incluyendo esta vez la evaluación para automóvil. Incluso se laborará el 1.° de diciembre, que es feriado, proyectando que muchos usuarios puedan aprovechar ese día”, explicó Sindy Coto, directora de Educación Vial, en un comunicado.

Según datos del MOPT, del 26 al 30 de octubre pasado, Educación Vial atendió a 1.279 personas sin cita previa en Ciudad Vial para aplicar la prueba práctica de motocicleta. De ellas, 940 aprobaron (73%) y 339 reprobaron (27%).

El MOPT anunció que habrá horario ampliado, de 7 a. m. a 5 p. m., para aquellas personas que quieren hacer la prueba práctica de manejo. (MOPT/MOPT)

Fechas, horarios y categorías habilitadas

Para evitar aglomeraciones y agilizar el flujo en el área de pruebas, las autoridades dividieron la atención según el tipo de vehículo. Durante los cuatro días se trabajará en un horario ampliado de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., lo que facilita la asistencia de personas que laboran o estudian.

Fechas Tipo de vehículo Categorías de licencia Horario de atención Lunes 30 de noviembre y martes 1.° de diciembre (feriado) Automóvil B1 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Miércoles 2 y jueves 3 de diciembre Motocicleta A1, A2 y A3 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fuente: Dirección General de Educación Vial (MOPT).

El martes 1.° de diciembre (feriado por el Día de la Abolición del Ejército) resulta estratégico para los trabajadores asalariados que buscan tramitar la licencia B1 sin necesidad de solicitar permisos laborales o descontar días de vacaciones.

El miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, la Dirección General de Educación Vial aplicará la prueba práctica para licencia de motocicletas. (MOPT/MOPT)

Requisitos indispensables: revise su carpeta antes de salir

Aunque no se requiera cita previa, el cumplimiento documental es estricto. Llegar a Ciudad Vial sin alguno de los papeles en regla implicará perder el viaje. Antes de presentarse, verifique que cuenta con:

Prueba teórica aprobada: Es requisito indispensable haber superado previamente el examen teórico de manejo.

Es requisito indispensable haber superado previamente el examen teórico de manejo. Documento de identidad: Cédula de identidad física, vigente y en buen estado.

Cédula de identidad física, vigente y en buen estado. Comprobante de pago: Recibo por ₡5.000 correspondiente a la evaluación de la categoría solicitada (A1, A2, A3 o B1). El pago puede efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada.

Recibo por correspondiente a la evaluación de la categoría solicitada (A1, A2, A3 o B1). El pago puede efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada. Dictamen médico vigente: Debe haber sido emitido por un profesional en un periodo menor a 180 días.

Debe haber sido emitido por un profesional en un periodo menor a 180 días. Documentos del vehículo al día: Quien realice la prueba debe presentar el derecho de circulación (marchamo) y la tarjeta de inspección técnica vehicular vigentes del automotor o motocicleta que utilizará.

¿Quiénes quedan fuera de esta jornada?

Antes de madrugar hacia San José, conviene revisar dos filtros automáticos que impiden participar en la convocatoria:

Tener una cita ya matriculada: Si usted ya cuenta con un espacio reservado en el sistema para una fecha futura, no podrá optar por la atención sin cita previa. Periodo de sanción vigente: Las personas que hayan reprobado una prueba práctica en los 20 días hábiles previos quedan excluidas, ya que la plataforma mantiene una restricción automática durante ese plazo que impide registrar una nueva evaluación.

Próxima parada: Puntarenas y recomendaciones clave

Si usted vive fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) o no logra organizarse para las fechas de San José, el MOPT ya tiene otra jornada en el calendario: la sede de Puntarenas habilitará pruebas prácticas sin cita previa del 15 al 18 de diciembre.

Finalmente, desde Educación Vial insisten en que el ahorro de tiempo en la matrícula solo rinde frutos si el aspirante llega preparado.

Repasar las maniobras en pista, verificar el funcionamiento de luces, frenos y direccionales del vehículo, y llegar con margen de tiempo suficiente son pasos sencillos que marcan la diferencia entre salir de Ciudad Vial con el trámite aprobado o tener que esperar 20 días hábiles para volver a intentarlo.