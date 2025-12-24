Muchas gracias por acompañarnos este 2025: El Financiero les desea felices fiestas y un próspero 2026

Felices fiestas navideñas, queridos lectores y suscriptores de El Financiero.

Al igual que en años anteriores, hoy queremos dirigirnos a ustedes para agradecerles su compañía durante este 2025 y desearles unas muy felices fiestas navideñas y de Año Nuevo.

En esta ocasión, los periodistas y editores que conformamos el equipo de El Financiero queremos enviarles unas breves palabras para agradecerles, a ustedes nuestra audiencia, por su compañía y confianza en nuestro trabajo.

Les compartimos los mensajes preparados por nuestro equipo: muy felices fiestas y un próspero Año Nuevo, lleno de salud, bienestar y nuevos proyectos para ustedes y los suyos.

08/12/2025, San José, Grupo Nación, fotografía del equipo de El Financiero. (Jose Cordero/José Cordero)

Mensaje de Pablo Fonseca, director de El Financiero

“Al concluir un año más de retos y aprendizajes constantes, queremos hacer una pausa para agradecerle sinceramente por permitirnos ser su fuente de referencia en el dinámico mundo de los negocios, la economía y la política.

Sabemos que tomar decisiones informadas es hoy más vital que nunca; por eso, su fidelidad y su exigencia como lector son el motor que nos impulsa cada día a ir más allá, buscando siempre la información más precisa, rigurosa y oportuna para usted.

En estas épocas de celebración, nuestro mayor deseo es que encuentre un merecido espacio para la reflexión, el descanso y el disfrute en compañía de los suyos. Renovamos nuestro compromiso y estamos listos para seguir siendo su aliado estratégico, ayudándole a navegar las oportunidades del futuro que se aproxima.

De parte de todo el equipo de El Financiero, le deseamos unas felices fiestas y un próspero y extraordinario arranque de 2026”.

Mensaje de Carlos Cordero, periodista

“Hola, amigos y amigas. Durante este 2025 nos hemos sentido honrados de contar con su confianza, tanto por el intercambio de información y análisis desde las trincheras de los negocios, las finanzas, la tecnología, la economía, la política y los emprendimientos, como por sus lecturas y observaciones. Esperamos haber podido corresponderles con nuestro trabajo.

Para el próximo año 2026 les deseamos éxito en todas sus actividades personales, académicas, laborales y empresariales. Los desafíos que enfrentamos son múltiples en un mundo polarizado y de cambios acelerados, así como en un contexto de perspectivas económicas complejas. Aun así, confiamos en la enorme capacidad de innovación y generación de respuestas para enfrentarlos.

Les deseo felices fiestas de fin de año y muchos éxitos en el 2026”.

Mensaje de Marcia Solano, periodista

“Estimada comunidad de El Financiero:

Este año fue un verdadero privilegio. Cada reportaje representó un desafío y, al mismo tiempo, una motivación para ofrecerles información útil y rigurosa, siempre con ustedes en mente. Cierro el año con la satisfacción de saber que, juntos, aportamos a una Costa Rica mejor informada.

Deseo que el 2026 llegue con prosperidad, aprendizajes y éxito para todos ustedes y sus familias.

¡Feliz año nuevo!”

Mensaje de Josué Alfaro, periodista

“Estimado lector: en este cierre de año quiero agradecerle profundamente por su compañía durante este 2025. El periodismo es un servicio público y, como tal, no tendría sentido sin un público atento e involucrado.

Le envío mis mejores deseos para el 2026 que ya se asoma en nuestros calendarios, junto con el compromiso de seguir en este diálogo permanente que es el oficio de informar.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!”

Mensaje de Randall Corella, periodista

“¡Muchas gracias por su confianza, su preferencia y su compañía durante este 2025!

Cada día del año trabajamos pensando en ustedes, con la convicción de ofrecerles información veraz, útil y valiosa para su vida personal y profesional.

Hoy, a vísperas de que termine esta vuelta al sol, es momento de agradecer con el corazón todas las bendiciones recibidas y reiterar nuestro compromiso de continuar un trabajo periodístico serio, profundo y siempre comprometido con nuestro país.

Que este 2026 sea un año lleno de sabiduría, fortaleza y éxitos para ustedes y sus familias.

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!”

Mensaje de Andrea Mora, editora

“Muy felices fiestas navideñas, estimados suscriptores de El Financiero. Ustedes son la razón de nuestro trabajo y por eso estamos tan agradecidos de poder finalizar un año más a su lado.

El 2026 será un año de retos económicos y políticos y esperamos seguir contando con su compañía para informarle con la rigurosidad que nos caracteriza, durante ese nuevo periodo.

Que las fiestas navideñas vengan cargadas de mucho descanso y bendiciones para usted y los suyos, ¡hasta 2026!”

Mensaje de Luis Cardoce, editor

“Más allá de las creencias religiosas de cada quien, siempre me ha parecido importante tomar diciembre como un mes para sentirse agradecido por estar con las personas que son más importantes para cada uno. Por eso deseo que ustedes, audiencia de El Financiero, puedan pasar estos días cerca de quienes aman y, en reciprocidad, de quienes los hacen sentir amados.

También sé que puede ser una época particularmente difícil para las personas que perdieron a alguien cercano: es natural que algunos vacíos se sientan más grandes en estos días. Sepan, sin embargo, que nunca están tan solos como pueden llegar a sentirse. Les envío un abrazo a la distancia y les deseo, de corazón, unas felices fiestas y un feliz año nuevo."