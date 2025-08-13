Estilo de vida

¿Necesita renovar su visa a EE.UU.? Conozca las reglas para hacerlo sin entrevista y el cambio que se aplicará en setiembre

El Departamento de Estado de EE.UU. modificará las reglas para la exención de entrevista a partir del 2 de setiembre: aquí los detalles

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Para miles de costarricenses, el proceso de renovación de la visa de turista a Estados Unidos es un trámite periódico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
visasrenovacionesentrevistasEstados Unidos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.