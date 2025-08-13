¿Necesita renovar su visa a EE.UU.? Conozca las reglas para hacerlo sin entrevista y el cambio que se aplicará en setiembre

Para miles de costarricenses, el proceso de renovación de la visa de turista a Estados Unidos es un trámite periódico.

La posibilidad de realizar esta gestión sin tener que acudir a una entrevista consular representa un ahorro significativo de tiempo y una simplificación del proceso, convirtiéndose en la opción preferida por muchos solicitantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene un programa de exención de entrevista (Interview Waiver Program) que permite a ciertos solicitantes renovar su permiso de viaje basándose en su historial migratorio previo.

El Departamento de Estado de EE.UU. modificará las reglas para la exención de entrevista a partir del 2 de setiembre, afectando a menores de 14 y mayores de 79 años. (IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS./Shutterstock)

Sin embargo, la elegibilidad para este beneficio no es automática y depende del cumplimiento de una serie de requisitos estrictos.

Además, una nueva directriz que entrará en vigencia en las próximas semanas modificará una de las exenciones más conocidas, afectando a dos grupos de edad.

Los requisitos para renovar sin entrevista

Según la información oficial del Departamento de Estado, para que un solicitante pueda calificar para la exención de entrevista, debe cumplir con todos los siguientes criterios:

Estar renovando una visa de la misma categoría (generalmente B1/B2 para turismo y negocios).

(generalmente B1/B2 para turismo y negocios). La visa anterior debe haber tenido una validez completa de 10 años .

. La visa que se va a renovar debe haber vencido hace menos de 12 meses .

. El solicitante debe haber tenido al menos 18 años cuando se le emitió la visa anterior.

la visa anterior. La solicitud de renovación se debe realizar en el país de residencia habitual.

Diplomáticos u oficiales.

Si la visa es A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados).

Si la visa es G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a 6 o TECRO E-1.

El cambio clave a partir del 2 de setiembre

Una de las exenciones de entrevista más utilizadas históricamente es la que aplica por edad. Sin embargo, esta regla cambiará de forma inminente.

A partir del 2 de setiembre de 2025, los solicitantes menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de la entrevista y deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para su trámite.

El Departamento de Estado aclara que las visas que hayan sido aprobadas bajo la exención por edad antes de esa fecha, no sufrirán cambios.

No obstante, subraya que un oficial consular siempre se reserva el derecho de requerir una entrevista en cualquier momento y para cualquier caso, si lo considera necesario.