Estilo de vida

Parquímetros mensuales en San José: ¿valen la pena frente al servicio de parqueos privados del cantón central?

Exploramos cómo funciona el esquema de parqueo mensual público de la Municipalidad de San José y qué tan viable es frente a lo que ofrece el sector privado en la zona

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Por Marcia Solano Miller

En mayo del año pasado, la Municipalidad de San José habilitó 550 espacios de parquímetros en el cantón central de la provincia, con posibilidad de pago mensual.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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