Estilo de vida

Partido inaugural del Mundial: ¿Cómo fue verlo en la Embajada de México en Pekín?

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Por Sergio Morales Chavarría

Fui a ver el partido inaugural del Mundial a territorio de mexicano, solo que al otro lado del mundo: en Pekín, la cosmopolita capital de China.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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