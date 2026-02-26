Pasaporte de Costa Rica: Estos son los destinos con exención de visa y acceso libre en 2026

El pasaporte de Costa Rica permite transitar por gran parte de las naciones del mundo sin la necesidad de gestionar una visa tradicional ante un consulado.

La libertad de movimiento de los ciudadanos costarricenses se traduce en un ahorro significativo de tiempo y recursos durante la planificación de sus traslados. No obstante, el acceso libre no siempre significa un ingreso automático sin trámites previos.

El ingreso a territorios extranjeros bajo la categoría de exención de visado requiere que la libreta de viaje nacional cuente con una vigencia mínima establecida. La mayoría de los estados exigen que el documento sea válido por al menos seis meses al momento del arribo oficial.

Las normas de movilidad internacional para los portadores del pasaporte costarricense incluyen una figura técnica denominada Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Este requisito es fundamental para transitar por naciones con altos estándares de seguridad migratoria.

La ETA no constituye una visa en el sentido estricto del término administrativo. Se trata de un permiso digital obligatorio que los viajeros exentos de visa deben tramitar antes de abordar su vuelo programado.

El proceso para obtener una ETA se realiza íntegramente a través de plataformas web oficiales y suele estar vinculado directamente al número de pasaporte del usuario. Países como Israel, Kenia y el Reino Unido emplean este sistema para preautorizar el ingreso de turistas.

La principal diferencia con una visa tradicional radica en la simplicidad del trámite, ya que no requiere una entrevista presencial ni el envío físico de documentos. El sistema digital verifica los antecedentes del viajero de forma automática en pocos minutos.

Beneficios del libre tránsito y el acceso global para costarricenses

La exención de visado para los costarricenses abarca una lista extensa que incluye la totalidad de los países de la Unión Europea y la mayoría de América Latina. Este acceso libre posiciona a la libreta nacional como una de las más potentes de la región.

El cumplimiento de los requisitos de entrada es una responsabilidad del viajero que las aerolíneas verifican antes del despegue en la terminal de San José. Contar con un destino de libre acceso no exime al pasajero de portar su tiquete de salida y comprobantes de hospedaje.

Esta es la App desde la cual puede solicitar el UK ETA para viajar o hacer escala en el Reino Unido. (Jairo Villegas S.)

La transparencia en los acuerdos de movilidad permite que los ciudadanos organicen sus agendas con base en datos oficiales proporcionados por las autoridades. La lista de países con ingreso libre se actualiza periódicamente para reflejar el estado de la diplomacia global.

El reporte técnico de 2026 confirma que existen 148 destinos donde los portadores del pasaporte de Costa Rica pueden transitar sin una visa consular. Esta cifra representa una de las mayores cuotas de libertad migratoria para el territorio nacional en el ciclo anual.

Dentro de las naciones que permiten el ingreso sin trámites consulares, destacan destinos con alta demanda turística como México, Japón y los Países Bajos. Cada uno de estos territorios mantiene sus propias reglas sobre el tiempo máximo de permanencia.

El acceso a las islas del Caribe y a diversos territorios de Oceanía también forma parte de las facilidades que posee el ciudadano costarricense hoy. El cumplimiento de las normas de salud y seguridad sigue siendo obligatorio a pesar de la exención técnica del visado.

La verificación rigurosa de cada destino asegura que el usuario no enfrente impedimentos legales al momento de presentarse ante los oficiales de migración. El listado completo de acceso libre es la herramienta base para el éxito de cualquier desplazamiento internacional.

Países con ingreso libre o autorización electrónica (ETA) 2026

A continuación se detalla la lista de naciones y territorios donde los costarricenses pueden ingresar sin gestionar una visa consular o electrónica tradicional: