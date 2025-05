Pasé un día en el nuevo parque Epic Universe de Universal en Florida; estas dos cosas me decepcionaron

Una mujer compartió su experiencia como una de las primeras visitantes en recorrer Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Orlando, en Florida.

La periodista de viajes Megan duBois contó para Business Insider que, aunque la visita general resultó positiva, identificó dos aspectos que le causaron una clara decepción en el nuevo parque de Universal.

Falta de zonas sombreadas

Según la mujer, aunque el parque ofrece un diseño visualmente impactante y paisajes bien cuidados, muchas áreas carecen de techos, árboles frondosos u otras formas de protección contra el sol.

Esto se volvió especialmente incómodo durante las horas más calurosas del día, cuando el sol de Florida se intensificaba al reflejarse en los senderos de tonos claros.

Para visitantes sensibles al calor, esta falta de sombra puede representar un problema serio.

Dependencia casi total a pedidos móviles en los restaurantes

DuBois experimentó dificultades de conexión que entorpecieron el proceso de ordenar comida porque todo depende de los celulares.

Además, notó que el sistema no es del todo intuitivo para personas que no están familiarizadas con la tecnología, lo cual podría resultar frustrante para muchos visitantes.

Aspectos positivos

Pese a los inconvenientes, Megan DuBois contó para Business Insider que encontró múltiples razones para recomendar Epic Universe.

El parque se divide en cinco mundos temáticos, y desde su entrada bajo el arco del Chronos, el espacio impresionó por su diseño amplio, los jardines floridos y las fuentes del Celestial Park, que ofrecieron una primera impresión mágica.

Uno de los aspectos más memorables fueron los encuentros con personajes. DuBois destacó a Toothless, el dragón animatrónico de Cómo entrenar a tu dragón, por su realismo y ternura, así como las interacciones con otros íconos como la Princesa Peach y el Hombre Invisible.

“The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic”, “SUPER NINTENDO WORLD”, “How to Train Your Dragon – Isle of Berk”, “Dark Universe” y “Celestial Park” son los nombres delas cinco atracciones que envolverán al parque en una atmósfera emocionante: