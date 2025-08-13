Estilo de vida

¡Poder zurdo! Celebración reivindica a una minoría en Costa Rica y el mundo

Este 13 de agosto, en el Día Internacional de la Zurdera, esta minoría celebra su identidad, los desafíos y las innovaciones que buscan construir un entorno más inclusivo

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Cada 13 de agosto, una de cada diez personas en el mundo tiene una razón para celebrar. Desde 1992, el Día Internacional de la Zurdera se ha convertido en la ocasión perfecta para reconocer la singularidad de estas personas, sus logros y su constante adaptación a un mundo predominantemente diseñado para diestros, desde el uso de tijeras, el desafío de escribir sin mancharse hasta la aventura de tocar una guitarra.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
zurdosdía internacionalzuadernosútiles para zurdos
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.