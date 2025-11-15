Estilo de vida

Poodle en Costa Rica: ¿Cuánto cuesta mantener al popular “colocho” de la familia?

¿Piensa tener un poodle en Costa Rica? Analizamos el costo real de mantenimiento de esta popular raza, desde el grooming mensual hasta los gastos veterinarios

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Si hay una raza de perro que fácilmente se gana el ser considerado un miembro de la familia, esa es el poodle. Su encantador pelaje rizado, su gran inteligencia y su carácter leal y juguetón no solo los hacen atractivos estéticamente, sino también compañeros excepcionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
poodleCosta Ricagastos mascota Costa Rica
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.