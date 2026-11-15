Estilo de vida

¿Puede la ciencia salvar a las reuniones?

Las investigaciones se acumulan y la respuesta es sí. Es posible convertir las tediosas reuniones de trabajo en experiencias más efectivas y agradables.

Por Lesley Evans Ogden

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Cada día se celebran cerca de mil millones de reuniones en todo el mundo. Los directores ejecutivos pasan casi tres cuartas partes de su jornada laboral en reuniones. Planificar y dirigir reuniones consume la mayor parte del tiempo de los gerentes. En gran parte del mundo industrializado, las reuniones son a la vez el metrónomo y la amenaza de la vida laboral de las personas.








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