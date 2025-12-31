Estilo de vida

¿Qué es la fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad? Esto es lo que se sabe sobre el evento

La Municipalidad de Montes de Oca prepara el festival “Fin de Año Hispanidad 2025” en San José, Costa Rica. Conozca la agenda de conciertos, los cierres viales y cómo obtener su entrada gratuita para el conteo de medianoche en San Pedro.

Por Redacción EF

La celebración de fin de año que prepara la Municipalidad de Montes de Oca en la Fuente de la Hispanidad será un festival continuo de doce horas, pensado como el nuevo punto de encuentro oficial para despedir el 2025 en San José, con énfasis en la convivencia familiar, la música nacional y un conteo colectivo de medianoche.








