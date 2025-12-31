¿Qué es la fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad? Esto es lo que se sabe sobre el evento

La celebración de fin de año que prepara la Municipalidad de Montes de Oca en la Fuente de la Hispanidad será un festival continuo de doce horas, pensado como el nuevo punto de encuentro oficial para despedir el 2025 en San José, con énfasis en la convivencia familiar, la música nacional y un conteo colectivo de medianoche.

La propuesta busca consolidar este icónico cruce de San Pedro como el “Times Square tico”, ofreciendo una alternativa gratuita, segura y ordenada para quienes prefieren recibir el año nuevo en la calle y no en espacios privados.

El año nuevo se recibirá en la Fuente de la Hispanidad (Rafael Pacheco Granados)

Qué es el evento

“Fin de Año Hispanidad 2025: donde celebran los ticos” es un festival masivo organizado por la Municipalidad de Montes de Oca, con producción de NuNu Producciones. La actividad convertirá el entorno de la Fuente de la Hispanidad y el bulevar de Los Yoses en un corredor peatonal con tarimas, zonas de descanso y oferta gastronómica, pensado para que las personas permanezcan toda la tarde y noche hasta la llegada del año nuevo.

Horario, lugar y dinámica

El evento se realizará este miércoles 31 de diciembre a partir 2:00 p. m. a 1:00 a. m., en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, con ingreso libre para el público tras un registro previo. La municipalidad proyecta la asistencia de miles de personas, por lo que la zona se habilitará como espacio exclusivo para peatones durante la jornada, con presencia reforzada de policía municipal, tránsito y personal de emergencias.

Programación y artistas

La música será el corazón de la fiesta, con una agenda que incluye presentaciones de Ramzi a las 5:15 p. m., Grupo Marfil a las 6:30 p. m., Buena Calle a las 9:00 p. m. y Los Ajenos cerca de las 10:50 p. m., encargados del cierre musical previo al conteo de medianoche. Entre conciertos habrá una carrera de maletas a las 7:30 p. m., un acto protocolario de la Municipalidad alrededor de las 10:30 p. m. y un espectáculo de fuegos artificiales anunciado como uno de los más grandes del país, justo después del conteo de las 12:00 p. m.

Rotonda de la Hispanidad San Pedro de Montes de Oca donde se realizara un evento de cierre de fin de año este 31 de diciembre 2025. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cómo participar y conseguir la entrada

Aunque la entrada al festival es gratuita, las personas asistentes deben reservar su espacio en línea para acceder a la zona del evento, medida que busca ordenar el flujo y mantener estándares de seguridad. El registro se realiza a través de la plataforma nunucr.com, donde se debe seleccionar la actividad “Fin de Año Hispanidad” para generar un boleto digital que se mostrará en los accesos; además, se habilitaron terrazas de pago para quienes deseen una experiencia con vista elevada al concierto.

Cierres viales y recomendaciones

La municipalidad anunció cierres totales desde la medianoche del 31 de diciembre hasta el mediodía del 1.° de enero en el bulevar de Los Yoses, la avenida 2 y el tramo que va desde la Fuente de la Hispanidad hasta las inmediaciones de Ambacar, por lo que se recomienda planear rutas alternas y utilizar transporte público o servicios de transporte colaborativo. Las autoridades locales insisten en que se trata de una actividad familiar, por lo que llaman a llegar con tiempo, acatar las indicaciones de seguridad, evitar portar objetos peligrosos y aprovechar la oferta de comida y emprendimientos locales que acompañarán la despedida del año en la calle.

___

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.