Quiere aprender Lesco en el 2026: ¿dónde y cuánto cuesta estudiar la lengua de señas en Costa Rica?

Dominar la Lengua de Señas Costarricense (Lesco) ya no es solo un gesto de buena voluntad, sino una habilidad que mejora la empleabilidad, fortalece la experiencia de cliente e impulsa la reputación de las empresas alineadas con la inclusión.

En un mercado laboral donde muchos ya dominan inglés o incluso un tercer idioma, la Lesco emerge como un diferenciador poco saturado, conectado a tendencias de accesibilidad, servicio inclusivo y responsabilidad social corporativa. Para quienes se mueven en servicios, educación, salud o gestión de talento, esta lengua visual puede convertirse en el próximo gran activo de su portafolio profesional.

En Costa Rica se estima que viven entre 70.000 y 90.000 personas con discapacidad auditiva o pertenecientes a la comunidad sorda, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud. La mayoría de esta población utiliza la Lesco como su forma de comunicación principal.

Si usted tiene como meta aprender esta lengua en 2026, el abanico de opciones combina la solidez de las universidades públicas con la agilidad de las academias privadas. El mercado ofrece desde cursos gratuitos hasta programas formales que superan los ¢300.000 al año, según la ruta que escoja cada persona.

Por su parte, los cursos libres cortos (entre 40 y 60 horas) se mueven, en general, entre ¢40.000 y ¢70.000 por nivel, mientras que los programas cuatrimestrales con aval universitario rondan entre ¢60.000 y ¢122.000 por nivel.

La oferta académica

El ecosistema educativo de la Lesco para el 2026 se divide principalmente en tres modalidades: cursos de extensión universitaria, programas técnicos y educación 100% virtual.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene un programa de Lesco con seis niveles de 40 horas (lecciones de 4 horas un día por semana), en formatos virtuales, presenciales o en línea, con reconocimiento universitario. El monto de cada nivel es de ¢38.300 y la oferta regular se abre cada cuatrimestre.

Además, la UNED ofrece un taller básico de Lesco para estudiantes, funcionarios y público en general, y un taller infantil para niños de entre 7 y 14 años.

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través del Programa Regional de Recursos para la Sordera (Progreso) y su Facultad de Educación, ofrece cursos del nivel 1 al 6 y formación de intérpretes para instituciones públicas, privadas y particulares, con pruebas de ubicación para quienes ya tienen experiencia previa.

La modalidad es presencial o virtual, con 10 semanas de clase, tras las cuales se recibe un certificado de aprovechamiento por 40 horas. El precio es de ¢61.200 por nivel y los requisitos son ser mayor de 15 años y tener acceso a Internet.

Por su parte, el Instituto Tecnológico (TEC) ofrece cuatro niveles de Lesco con modalidades presencial o virtual y una duración de tres meses cada uno. La matrícula por nivel es de ¢9.000 y la mensualidad es de ¢22.400.

Además, algunas universidades privadas, como La Salle, Universidad Católica (UCAT) y la Americana (UAM), imparten cursos libres de Lesco I y II para público general, como parte de sus programas de extensión.

Centros especializados

En el sector privado, instituciones como Hands-On LESCO y EnSeñas han ganado terreno gracias a su flexibilidad horaria y metodologías inmersivas que prometen resultados en periodos más cortos, ideales para quienes buscan una formación técnica rápida.

Hands-On ofrece un programa de cursos regulares con seis niveles (principiantes, intermedios y avanzados), de cuatro meses cada uno (una clase de dos horas por semana), en modalidad virtual o presencial, y grupos pequeños, con distintos planes de pago por nivel. El costo por cuatrimestre es de ¢110.000 e incluye clases impartidas por personas sordas, materiales semanales y acceso de por vida a una plataforma en línea.

Además, ofrece talleres para empresas, Lesco Kids (programa para niños de 2-12 años) y un curso en línea de Bases de Lesco (por $30 y acceso ilimitado a la plataforma).

Por su parte, el Centro Especializado de Lesco - EnSeñas ofrece capacitaciones a empresas e instituciones del Estado, talleres de sensibilización e introductorios y cursos libres para personas particulares.

El programa de cursos consta de seis niveles y cuenta con una plataforma virtual optimizada para video de alta definición y sesiones presenciales en su sede, en Cartago. El costo promedio por nivel ronda los ¢52.000, con promociones frecuentes, si se efectúa el pago completo del cuatrimestre o para grupos corporativos.

Otros actores como el Centro Cultural de Idiomas, Lesco por Costa Rica o el Centro Integral de Lesco (Cilesco) complementan la oferta con cursos modulares, talleres para sectores específicos (como salud) y programas corporativos.

La app HandsUP Lesco es una herramienta de práctica de vocabulario y frases básicas, con descarga gratuita. (HandsUP/Facebook)

Plataformas, apps y juegos de mesa

Para quienes buscan una puerta de entrada sin costo, plataformas como YoPuedoAprenderLesco.com permiten acceder a cursos Lesco 1 y 2 en línea, con 10 lecciones grabadas; el acceso se gestiona por medio de un formulario y es totalmente gratuito gracias a la fundación Yo puedo ¿y vos? y aliados de empresa privada.

A la enseñanza de la Lengua de Señas Costarricense se suman recursos como la app HandsUP Lesco, que funciona como herramienta de práctica de vocabulario y frases básicas, con descarga gratuita. La plataforma móvil, creada por el joven alajuelense Esteban Campos, es un juego móvil que brinda una experiencia interactiva y divertida para mejorar las habilidades en Lesco. Está disponible en App Store, Google Play, AppGallery, Amazon appstore y Microsoft Store.

Y para los que prefieren un aprendizaje más lúdico, el centro Enseñas tiene a la venta un juego de mesa tipo memoria. Se trata de dos ediciones, con más de 80 cartas cada una, para que personas de todas las edades aprendan o refuercen el vocabulario aprendido en clases formales de Lesco.

El centro EnSeñas tiene a la venta un juego de mesa tipo memoria para aprender Lesco. (EnSeñas/Cortesía)

¿Cuánto tiempo toma llegar a “defenderse”?

El tiempo para “hablar Lesco” depende de la meta: desde saludar y atender consultas básicas hasta interpretar profesionalmente.

Nivel básico (1–3 meses): Un curso inicial de 40 horas, como los que ofrecen universidades y centros privados, permite alcanzar un nivel donde la persona puede presentarse, hacer preguntas simples y manejar situaciones cotidianas elementales. Con esa intensidad, ya se logra utilizar vocabulario esencial, estructuras básicas y comprender señas comunes en saludos, presentaciones y necesidades simples.

Nivel conversacional (1,5 – 2 años): Programas completos de seis niveles suman alrededor de año y medio a dos años, con clases semanales más práctica autónoma. Al finalizar, la persona puede conversar con relativa fluidez sobre diversos temas, pues tiene desarrolladas las habilidades necesarias para la comunicación directa con personas sordas.

Nivel profesional e interpretación (varios años): Llegar a interpretar requiere años de contacto constante con la comunidad sorda, cursos avanzados y, en muchos casos, un técnico o programa específico en interpretación, como los que articulan instancias universitarias.

Guía de contacto: ¿Dónde matricular LESCO este 2026?

A continuación, presentamos las principales instituciones con cupos disponibles para los próximos ciclos del año: