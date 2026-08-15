¿Quiere ir al Festival Internacional de Ballet? Así puede participar por entradas gratis

El Festival Internacional de Ballet, producido por el Ballet Nacional de Costa Rica, tomará el escenario del Teatro Popular Melico Salazar en San José durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto del 2026.
El evento reunirá a reconocidas figuras del American Ballet Theatre de Nueva York, quienes compartirán el escenario con el talento nacional. Además de las funciones principales, la organización preparó una serie de actividades paralelas que incluyen clases maestras y talleres intensivos enfocados en la formación artística de los asistentes.
El programa ofrecerá un recorrido por diferentes estilos de la danza. Los asistentes podrán disfrutar de fragmentos de obras clásicas universales como El corsario, así como de la ejecución de reconocidos pas de deux.
¿Quiere asistir al Festival? Con el objetivo de acercar este espectáculo a los lectores, Grupo Nación habilitó un sorteo de entradas dobles para que disfrute de un evento único. Las personas interesadas en participar deben completar este formulario.
Además, deben descargar la App de El Financiero y enviar capturas de pantalla al WhatsApp (6196-2513).
El plazo de participación comenzó el 14 de agosto del 2026 y finaliza el día 27 de agosto del 2026 a las 9:00 a.m. El sorteo se llevará a cabo una vez terminado el plazo y los ganadores serán contactados oportunamente.
Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.
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