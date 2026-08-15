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¿Quiere ir al Festival Internacional de Ballet? Así puede participar por entradas gratis

Complete el formulario para ganar entradas al Festival Internacional de Ballet, que se celebrará el 29 y 30 de agosto en el Teatro Popular Melico Salazar.

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Por Randall Corella Vargas

El Festival Internacional de Ballet, producido por el Ballet Nacional de Costa Rica, tomará el escenario del Teatro Popular Melico Salazar en San José durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto del 2026.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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