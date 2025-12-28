Ranking de salas VIP en aeropuertos de Centroamérica: estas son las mejor valoradas por los viajeros (las peores están en Costa Rica y Panamá)

El paso por las terminales aéreas internacionales de la región centroamericana ofrece experiencias diversas para los pasajeros que buscan servicios exclusivos. La oferta de áreas de descanso busca mitigar el agotamiento del viaje mediante espacios con mobiliario ergonómico y servicios de alimentación.

La calidad de estas zonas de espera condiciona la percepción general del servicio aeroportuario en los países del bloque. Los usuarios evalúan factores como la conectividad digital, la oferta gastronómica y el confort de las instalaciones para calificar su experiencia durante las escalas.

La valoración del servicio actual se apoya en el criterio de los clientes. A través de las reseñas digitales, los viajeros ejercen una suerte de auditoría pública, compartiendo qué tan satisfechos quedaron con su paso por los recintos.

Este escalafón se basa en los puntajes registrados en Google Maps al cierre de diciembre de 2025. Ordenamos los espacios de mayor a menor calificación, utilizando el volumen de opiniones como criterio de desempate ante puntajes idénticos entre diferentes terminales.

Sala VIP del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. (Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino/Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino)

Calificaciones de satisfacción en las terminales regionales

La siguiente lista presenta el orden de las salas según las estrellas otorgadas por los usuarios. El registro excluye la terminal de Belice por falta de datos y el salón de Liberia, Costa Rica, por encontrarse fuera de operación.

VIP Avianca (El Salvador): 4,5 estrellas (1.884 opiniones). Casa del Ron (Guatemala - La Aurora): 4,4 estrellas (1.164 opiniones). VIP BAC Credomatic (Costa Rica - Juan Santamaría): 4,4 estrellas (232 opiniones). Copa Club Terminal 2 (Panamá - Tocumen): 4,3 estrellas (3.908 opiniones). Tocumen Royal Saloon (Panamá - Tocumen): 4,2 estrellas (1.545 opiniones). Aeroconnections VIP Lounge (El Salvador): 4,1 estrellas (245 opiniones). VIP Santamaría (Costa Rica - Juan Santamaría): 4 estrellas (941 opiniones). BAC Lounge VIP (Guatemala - La Aurora): 4 estrellas (37 opiniones). Sala VIP American Express (Guatemala - La Aurora): 4 estrellas (7 opiniones). VIP Lounge Airplan (Honduras - Palmerola): 3,9 estrellas (101 opiniones). VIP Lounge Priority Pass (Honduras - Villeda Morales): 3,9 estrellas (49 opiniones). Copa Club (Guatemala - La Aurora): 3,8 estrellas (322 opiniones). VIP BAC (Honduras): 3,7 estrellas (7 opiniones). Copa Club Business Lounge Terminal 1 (Panamá - Tocumen): 3,4 estrellas (2.286 opiniones). Sala VIP Airport Club (Panamá - Tocumen): 3,4 estrellas (573 opiniones). The Lounge Panamá by Global Lounge Network (Panamá - Tocumen): 3,3 estrellas (1.174 opiniones). Airport Lounge (Guatemala - La Aurora): 3 estrellas (30 opiniones). Sala VIP Managua (Nicaragua - Augusto Sandino): 3 estrellas (18 opiniones). Salas Internacionales VIP Club (Honduras - Toncontín): 3 estrellas (4 opiniones). VIP Lounge Costa Rica (Costa Rica - Juan Santamaría): 2,5 estrellas (239 opiniones). The Lounge by Global Lounge Terminal 2 (Panamá - Tocumen): 2,4 estrellas (142 opiniones). Copa Club (Costa Rica - Juan Santamaría): 1,7 estrellas (44 opiniones).

Aeroconnections VIP Lounge del Aeropuerto Internacional San Óscar Romero (SAL). (Aeroconnections VIP Lounge/Aeroconnections VIP Lounge)

Los datos recopilados muestran una distribución heterogénea de la calidad percibida en los aeropuertos de los países vecinos. Las terminales de El Salvador y Guatemala registran los puntajes más altos en relación con el volumen de personas que emiten una calificación en la plataforma.

En el caso de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen presenta cifras de participación masivas que superan las 1.000 reseñas en sus puntos más transitados. Este volumen otorga una mayor validez estadística a las puntuaciones obtenidas por las áreas ubicadas en sus terminales más recientes.

Por otro lado, la oferta en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica muestra resultados distantes entre sí. Mientras las áreas operadas por entidades financieras mantienen valoraciones superiores a las cuatro estrellas, los recintos que llevan las marcas de las aerolíneas o redes globales reportan los niveles de satisfacción más bajos de la muestra.

Este fenómeno de disparidad en las evaluaciones también se observa en los aeropuertos de Honduras y Nicaragua. En estas terminales, la cantidad de opiniones registradas es significativamente menor, lo que refleja un tráfico más reducido o una menor interacción de los pasajeros con los sistemas de reseña digital.