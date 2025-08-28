Estilo de vida

Reportaje sobre microplásticos publicado en “El Financiero” obtiene premio

Por Redacción EF

El reportaje “Microplásticos: el material invisible y omnipresente que viaja desde el Polo Norte hasta nuestros cerebros”, escrito por el estudiante de periodismo Joel Porras, obtuvo el primer lugar de la Clase 17 del proyecto colaborativo Punto y Aparte.








