Reportaje sobre microplásticos publicado en “El Financiero” obtiene premio

El reportaje “Microplásticos: el material invisible y omnipresente que viaja desde el Polo Norte hasta nuestros cerebros”, escrito por el estudiante de periodismo Joel Porras, obtuvo el primer lugar de la Clase 17 del proyecto colaborativo Punto y Aparte.

El trabajo explica cómo las partículas de plástico de menos de 5 milímetros están afectando la biodiversidad costarricense y cómo este tipo de contaminación termina almacenada incluso en el cerebro de los seres humanos.

Al anunciar al ganador, el jurado integrado por los comunicadores Tatiana Vargas, Esteban Ramírez y José Pablo Román resaltaron, entre otros puntos, la narrativa y la diversidad de fuentes.

Joel Porras es estudiante de Periodismo de la Universidad de Costa Rica y durante los últimos meses trabajó en su proyecto bajo la mentoría de Nancy De Lemos, gerente de Comunicación para América Latina en Global Fishing Watch, y Pablo Fonseca, director de El Financiero.

LEA MÁS: Microplásticos: el material invisible y omnipresente que viaja desde el Polo Norte hasta nuestros cerebros

Punto y Aparte es un espacio colaborativo liderado por la periodista Yanancy Noguera, quien dirigió El Financiero entre 2000 y 2010, el cual tiene por objetivo unir a las nuevas generaciones de comunicadores con periodistas con mayor experiencia con el fin de que investiguen un tema de impacto social y que el resultado sea publicado en un medio de comunicación.

El estudiante de periodismo Joel Porras (centro) junto a los jueces de Punto y Aparte Esteban Ramírez y Tatiana Vargas. (Eyleen Vargas/Eyleen Vargas)

La premiación se realizó la noche del jueves 27 de agosto.

Además del trabajo de Porras, en esta generación de Punto y Aparte se publicaron los siguientes reportajes:

-Crisis de soledad en adolescentes ticos: ¿Cómo afecta la vida hiperdigital su interacción social?, por Jimena Rodríguez.

-¿Es suficiente la cárcel para frenar el abandono de adultos mayores en Costa Rica?, por Siany Mata.

-Habitantes de calle en San José: una política sin rumbo, por Daniel Méndez.

-Formación de islas de calor amenaza a la población costarricense, por Calet Barquero.

-Hablemos del implante anticonceptivo, por Valeria Salas.