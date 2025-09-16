Estilo de vida

Robert Redford: el legado histórico y millonario de una leyenda de Hollywood

Por Redacción EF

Robert Redford, ícono del cine estadounidense durante más de seis décadas, murió el martes 16 de septiembre de 2025 por la mañana en Utah a los 89 años, según informó su agente Cindi Berger a la agencia AFP.








