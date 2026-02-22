Estilo de vida

Semana Santa 2026: cuándo es y cuáles días son feriados

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. En Costa Rica, solo el Jueves y Viernes Santo serán feriados de pago obligatorio. El siguiente feriado será el 11 de abril.

Por Alonso Ramírez

La Semana Santa es uno de los periodos del año más esperados del año y también genera consultas por parte de trabajadores. Además de su peso religioso y cultural, tiene un impacto directo en la jornada laboral, el calendario educativo y la planificación de vacaciones, viajes y operaciones empresariales. Cada año, miles de personas revisan estas fechas con antelación para organizar descansos, solicitar permisos o definir cierres parciales de actividades.








Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

