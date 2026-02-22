Semana Santa 2026: cuándo es y cuáles días son feriados

La Semana Santa es uno de los periodos del año más esperados del año y también genera consultas por parte de trabajadores. Además de su peso religioso y cultural, tiene un impacto directo en la jornada laboral, el calendario educativo y la planificación de vacaciones, viajes y operaciones empresariales. Cada año, miles de personas revisan estas fechas con antelación para organizar descansos, solicitar permisos o definir cierres parciales de actividades.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico. Durante ese lapso se concentran varias fechas clave, aunque no todas cuentan con la condición de feriado nacional desde el punto de vista de la legislación laboral.

Semana Santa es uno de los feriados más consultados durante cada año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El periodo inicia con el Domingo de Ramos, que en 2026 caerá el 29 de marzo. A partir de ahí se desarrolla la llamada Semana Mayor, que incluye el Jueves Santo, el 2 de abril, y el Viernes Santo, el 3 de abril. La conmemoración concluye con el Domingo de Resurrección, que se celebrará el 5 de abril de 2026.

¿Cuáles días son feriados?

Desde la perspectiva legal, solo dos días de la Semana Santa 2026 serán feriados de pago obligatorio en Costa Rica. Según la normativa laboral vigente, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son los únicos días con esta condición.

Esto implica que, en caso de que una persona deba laborar durante esas fechas, el pago debe realizarse conforme a lo establecido por la legislación laboral para feriados de pago obligatorio, salvo las excepciones previstas en la ley.

En contraste, el lunes, martes y miércoles previos, así como el sábado y el domingo, no son feriados nacionales, por lo que se consideran jornadas ordinarias desde el punto de vista legal.

Aunque solo dos fechas tienen carácter obligatorio, la Semana Santa suele marcar una pausa parcial en la dinámica del país. En la práctica, muchas instituciones públicas, centros educativos y empresas privadas aplican horarios especiales, cierres administrativos o conceden asuetos internos, según sus propias políticas y necesidades operativas.

Esta combinación de feriados oficiales y ajustes institucionales provoca, año tras año, una disminución en la actividad administrativa y comercial, así como un aumento en la movilidad hacia destinos turísticos, el uso de carreteras y la demanda de servicios como transporte, hospedaje y comercio en zonas vacacionales.

El próximo feriado: 11 de abril

Tras la Semana Santa, el siguiente feriado nacional llegará pocos días después. Se trata del 11 de abril, fecha en que se conmemora la Batalla de Rivas y se rinde homenaje al héroe nacional Juan Santamaría.

En 2026, este feriado caerá sábado y no se trasladará, conforme a la legislación vigente que mantiene la fecha original.

De acuerdo con el Código de Trabajo, el 11 de abril es un feriado de pago obligatorio. Las personas trabajadoras que laboren ese día deben recibir su salario ordinario más un pago adicional del 100%, mientras que quienes no laboren tienen derecho a descanso pago.