Si le interesa estudiar fuera de Costa Rica, esta es su oportunidad

¿Interesado en estudiar en Estados Unidos? Una feria gratuita que se llevará a cabo en San José reunirá a representantes de reconocidas universidades de ese país, ofreciendo una oportunidad única para conocer de primera mano los programas académicos, requisitos de admisión y opciones de becas.

La EducationUSA Costa Rica University Fair 2025 se realizará el jueves 2 de octubre, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., en la sede Sabana del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).

La entrada es gratuita y está abierta a todo el público, incluidos estudiantes de colegio, familias y profesionales.

Instituciones participantes

El evento contará con la presencia de representantes de nueve instituciones, entre las que se encuentran:

College of Central Florida

The George Washington University

Mount Saint Mary’s University

Northeastern University

Nova Southeastern University

Rice University

Savannah College of Art and Design

Southern Utah University

University of North Texas

Asesoría y servicios

Además de las conversaciones directas con los representantes universitarios, los asistentes podrán conocer los servicios que ofrece EducationUSA, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que brinda asesoría gratuita a quienes buscan postularse a universidades estadounidenses.

Para participar en la feria, la inscripción ya está habilitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/UFair_EdUSACostaRica.

También puede encontrar más información en las redes sociales de EducationUSACR o escribiendo al correo educationusa@centrocultural.cr.