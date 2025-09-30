Estilo de vida

Si le interesa estudiar fuera de Costa Rica, esta es su oportunidad

Por Redacción EF

¿Interesado en estudiar en Estados Unidos? Una feria gratuita que se llevará a cabo en San José reunirá a representantes de reconocidas universidades de ese país, ofreciendo una oportunidad única para conocer de primera mano los programas académicos, requisitos de admisión y opciones de becas.








