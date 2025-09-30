Si le interesa estudiar fuera de Costa Rica, esta es su oportunidad

¿Interesado en estudiar en Estados Unidos? Una feria gratuita que se llevará a cabo en San José reunirá a representantes de reconocidas universidades de ese país, ofreciendo una oportunidad única para conocer de primera mano los programas académicos, requisitos de admisión y opciones de becas.
La EducationUSA Costa Rica University Fair 2025 se realizará el jueves 2 de octubre, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., en la sede Sabana del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).
La entrada es gratuita y está abierta a todo el público, incluidos estudiantes de colegio, familias y profesionales.
Instituciones participantes
El evento contará con la presencia de representantes de nueve instituciones, entre las que se encuentran:
College of Central Florida
The George Washington University
Mount Saint Mary’s University
Northeastern University
Nova Southeastern University
Rice University
Savannah College of Art and Design
Southern Utah University
University of North Texas
Asesoría y servicios
Además de las conversaciones directas con los representantes universitarios, los asistentes podrán conocer los servicios que ofrece EducationUSA, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que brinda asesoría gratuita a quienes buscan postularse a universidades estadounidenses.
