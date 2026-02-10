Estilo de vida

Si vuela desde Costa Rica a Estados Unidos en primera clase, American Airlines anuncia este cambio

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

American Airlines cumple 100 años de historia el 15 de abril de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
American Airlines
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.