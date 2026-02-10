Si vuela desde Costa Rica a Estados Unidos en primera clase, American Airlines anuncia este cambio

American Airlines cumple 100 años de historia el 15 de abril de 2026.

Para conmemorarlo, la empresa ha diseñado una experiencia gastronómica que transportará a sus pasajeros a la época dorada de la aviación.

Si tiene planeado un viaje en primera clase desde Costa Rica hacia los Estados Unidos entre marzo y agosto de 2026, podrá ser parte de esta celebración culinaria.

La propuesta, según explicó Rhonda Crawford, Vicepresidenta Senior de Experiencia del Cliente, busca rescatar la sofisticación de la alta cocina de hotel de la década de 1920, adaptándola a los paladares contemporáneos.

American Airlines cumple 100 años de historia el 15 de abril de 2026. (ICT/Cortesía)

¿Qué se servirá en los vuelos desde Costa Rica?

Es vital que el pasajero costarricense identifique el servicio que recibirá. Las rutas desde San José (SJO) y Liberia (LIR) hacia los principales hubs de Estados Unidos operan generalmente con aviones Boeing 737, de pasillo único, por lo cual su cabina premium es clasificada por muchos especialistas en viajes como First Class doméstica.

Aunque no es la cabina “Flagship Business” (reservada para vuelos transcontinentales, de largo alcance o con aviones de fuselaje ancho), los pasajeros desde Costa Rica podrán disfrutar de una selección exclusiva a partir de abril de 2026:

Ensalada Waldorf: Un clásico de la época con un toque moderno.

Un clásico de la época con un toque moderno. Dip de queso crema Boursin: Servido en las rutas de mayor duración.

Servido en las rutas de mayor duración. Beef Wellington: El plato estrella, acompañado de vegetales, espárragos y salsa bearnesa.

El plato estrella, acompañado de vegetales, espárragos y salsa bearnesa. Pecan Tart (Tarta de nuez): El cierre dulce de la experiencia.

Nota: El dip de queso crema Boursin estará disponible únicamente en rutas domésticas calificadas como de “largo alcance”.

Comparativa de Menús: Flagship vs. First Class

Para los viajeros que conecten en EE. UU. hacia destinos internacionales de larga distancia o vuelos transcontinentales en aviones de fuselaje ancho (cabina Flagship Business), el menú inicia en marzo con opciones adicionales:

Categoría Platos Destacados Disponibilidad First Class (Rutas CR-EE.UU.) Waldorf salad, Beef Wellington, Pecan tart. Desde abril 2026 Flagship Business (Internacional) Caviar con blinis, Cóctel de camarones, Chicken Florentine roulade. Desde marzo 2026

Nota para el viajero: Para asegurar la disponibilidad de estos platos, la aerolínea habilitó el sistema de preorden desde el 9 de febrero de 2026. Se recomienda realizar la selección a través de la plataforma digital de American Airlines antes del vuelo.

El centenario de la aerolínea no se limita al menú. Los pasajeros podrán notar otros cambios diseñados para esta efeméride: