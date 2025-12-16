Sorteo de Consolación 2025: lista completa de premios que usted puede ganar para el primer sorteo posterior al Gordo Navideño

Tras un sorteo histórico del Gordo Navideño en el que el premio mayor quedó sin dueño, la expectativa se traslada ahora al primer sorteo de consolación.

La Junta de Protección Social (JPS) tiene todo listo para este domingo 21 de diciembre, fecha en la que miles de jugadores buscarán una segunda oportunidad para cerrar el año con millones en sus bolsillos.

Al igual que el Gordo Navideño, la posibilidad de acertar el premio mayor con un número y serie específicos es de 1 en 100.000.

Este sorteo extraordinario llega con una particularidad atractiva: aunque el premio por entero es menor al del Gordo (₡400 millones vs ₡1.600 millones), el pago por fracción se mantiene idéntico en ₡40 millones.

Esto se debe a que la emisión consta de billetes de 10 fracciones, a diferencia de las 40 del sorteo navideño, lo que concentra el valor del premio en menos pedacitos.

El costo para participar es de ₡2.000 por fracción y ₡20.000 por el entero. La emisión quíntuple pone en juego una bolsa millonaria distribuida en una estructura de 12.196 premios por cada emisión, ofreciendo múltiples posibilidades de ganar más allá de los tres premios principales.

Los premios grandes

El plan de premios oficial establece una jerarquía clara para los ganadores más afortunados:

Premio mayor: Paga ₡400 millones por entero y ₡40 millones por fracción.

Paga por entero y por fracción. Segundo premio: Otorga ₡80 millones por entero y ₡8 millones por fracción.

Otorga por entero y por fracción. Tercer premio: Entrega ₡35 millones por entero y ₡3,5 millones por fracción.

Además de la tríada principal, la lista de premios directos incluye 20 premios de ₡2 millones por entero (₡200.000 por fracción) y 77 premios de ₡500.000 por entero (₡50.000 por fracción), ampliando el alcance de la suerte a casi un centenar de números adicionales.

Premios indirectos

La estructura del sorteo también premia a quienes estuvieron cerca o coinciden con ciertas características del mayor:

Aproximaciones: Los números anterior y posterior con la misma serie al premio mayor pagan ₡2,5 millones por entero (₡250.000 por fracción). Hay solo dos premios de este tipo.

Los números anterior y posterior con la misma serie al premio mayor pagan por entero (₡250.000 por fracción). Hay solo dos premios de este tipo. Terminación: Los billetes cuya última cifra coincida con la del mayor reciben ₡40.000 por entero (₡4.000 por fracción), garantizando una ganancia del doble de la inversión. Hay 9.000 premios para esta categoría.

Los billetes cuya última cifra coincida con la del mayor reciben por entero (₡4.000 por fracción), garantizando una ganancia del doble de la inversión. Hay 9.000 premios para esta categoría. Serie igual al mayor: Si usted tiene la serie del mayor pero con otro número, gana ₡320.000 por entero. Según la JPS, hay 97 premios.

Si usted tiene la serie del mayor pero con otro número, gana por entero. Según la JPS, hay 97 premios. Número igual al mayor: Si acierta el número del Mayor pero con diferente serie, el premio es de ₡250.000 por entero. Hay 999 premios.

Si acierta el número del Mayor pero con diferente serie, el premio es de por entero. Hay 999 premios. Número igual al segundo premio: Quienes tengan el número igual al segundo premio, pero con diferente serie ganan desde ₡6.000 con una fracción o hasta ₡60.000 con un entero. La Junta dispone de 999 premios.

Quienes tengan el número igual al segundo premio, pero con diferente serie ganan desde ₡6.000 con una fracción o hasta con un entero. La Junta dispone de 999 premios. Número igual al tercer premio: Para los favorecidos con el número igual al tercer premio en importancia, pero con diferente serie, ganarán ₡40.000 por entero o ₡4.000 por fracción.

Este sorteo de consolación cobra especial relevancia tras lo ocurrido el pasado 14 de diciembre. En un hecho inédito, el premio mayor del Gordo Navideño (número 48 con la serie 714) no fue vendido, dejando desierta la bolsa principal de ₡8.000 millones. Según la JPS, aunque el 88% de la lotería se colocó, esa combinación específica quedó en manos de la institución.

Los recursos de ese premio no reclamado tendrán un destino social por ley, fortaleciendo programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y organizaciones de bienestar.

Mientras tanto, los jugadores tienen una nueva cita con la fortuna este domingo 21 y, para quienes no logren ganar, una última oportunidad el 28 de diciembre con el segundo sorteo de consolación.

Para la adquisición de los billetes, la JPS mantiene habilitados tanto los puestos de vendedores autorizados como el canal digital https://www.jpsenlinea.go.cr/JPSEnLinea/. La institución reitera el llamado a no pagar sobreprecios y denunciar la especulación, recordando que el valor oficial impreso de ₡2.000 por fracción debe respetarse estrictamente para protección del consumidor.