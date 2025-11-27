Estilo de vida

“Stranger Things”: el negocio de $2.000 millones que transformó el modelo económico de Netflix

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La última temporada de Stranger Things, que llegó a la plataforma de Netflix este 26 de noviembre, marca el cierre de una de las series más lucrativas en la historia del streaming. Desde su estreno en 2016, el thriller de ciencia ficción creado por los hermanos Duffer ha generado cifras que rivalizan con las franquicias cinematográficas más exitosas de Hollywood.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Stranger ThingsNetflix
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.