Estilo de vida

Tres de cada cuatro ticos usan internet para entretenerse y solo uno de cada tres para educarse, revela estudio de la UNA

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La conectividad a internet es parte de los indicadores fundamentales del desarrollo económico y social de una nación. En Costa Rica, el acceso a la red es una herramienta clave para la educación, la competitividad empresarial y la modernización de los servicios públicos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
usos de internetbrecha digitalUNAentretenimiento
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.