Un día de hotel sin quedarse a dormir: ¿cuánto vale un ´day pass´ en hoteles de la GAM y qué incluyen?

Disfrutar de un día en las instalaciones de un hotel puede ser una experiencia tentadora y ahora es posible hacerlo incluso si no se hospeda durante la noche por medio de la compra de un day pass o pase de un día.

Esa compra, según el hotel, otorga acceso a las instalaciones y en ocasiones hasta a una habitación con precios generalmente diferenciados según la edad o cantidad de personas. Quienes lo paguen tendrán libertad de utilizar las piscinas, restaurantes, gimnasios y otros servicios el día que hagan la reservación. Algunos incluso incluyen una o dos comidas.

Estos recintos emplean estos pases como una estrategia para maximizar el uso de las instalaciones y generar ingresos extra, especialmente en periodos de baja ocupación.

En El Financiero seleccionamos cinco hoteles con las calificaciones más altas de estrellas en Tripadvisor al 17 de julio dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) para explicarle la oferta que presentan. Los precios podrían variar según la fecha en que se consulten.

Gran Hotel Costa Rica (4.5 estrellas)

Brinda a los usuarios la posibilidad de utilizar una habitación estándar y acceder a todas las amenidades que ofrece el hotel. Entre los espacios disponibles para los huéspedes se encuentran la piscina, el gimnasio y las distintas áreas recreativas, las cuales pueden ser utilizadas en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El valor del pase para adultos es de $50 más Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras que para niños de entre cero y 12 años el costo es de $25 más IVA. El lugar se encuentra en el centro de San José, frente a la Plaza de la Cultura.

El Gran Hotel Costa Rica está ubicado frente al Teatro Nacional y la Plaza de la Cultura, en San José. (Rafael Pacheco Granados)

Hilton Garden La Sabana (4.5 estrellas)

El servicio está diseñado para quienes requieren utilizar temporalmente las instalaciones del hotel durante el día, ya sea por motivos personales o laborales, sin necesidad de realizar una estadía nocturna.

Tiene un costo de $55 más impuestos por persona y permite el acceso a todos los espacios en un horario entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. Durante este periodo, quienes adquieran el pase pueden hacer uso de una habitación estándar para uso individual.

Entre las áreas comunes se encuentran el gimnasio, la piscina y zonas de comida. Se ubica frente al Estadio Nacional, en el distrito de Mata Redonda, San José.

Barceló San José (4.0 estrellas)

El boleto de un día tiene un valor de $85 más impuestos y brinda acceso a una habitación estándar diseñada para alojar a dos personas, además del uso de todas las instalaciones que ofrece el hotel. Entre los servicios incluidos se encuentra un desayuno tipo buffet, es decir, tiene varias opciones para “armar” su plato.

El horario de acceso a estos servicios es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Si desea agregar una tercera persona al pase diario, esta opción está disponible por un costo adicional de $25 más impuestos.

El hotel se encuentra ubicado en La Uruca, en San José.

El horario de Day Pass del Hotel Barceló San José es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Tomada de Facebook Barceló)

Aloft San José (4.2 estrellas)

Ofrece un servicio de uso durante el día con un costo de $120, dirigido a dos adultos y dos niños menores de 12 años, por lo que es un plan “familiar”.

La tarifa cubre el acceso a una habitación privada desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., así como dos tiempos de comida: desayuno y almuerzo, para los cuatro integrantes del grupo.

Durante ese mismo horario, los usuarios pueden utilizar las instalaciones del hotel, que incluyen la piscina, el gimnasio y otras áreas comunes habilitadas para los visitantes. Está disponible en Lindora, Santa Ana.

Crowne Plaza San José (4 estrellas)

El hotel Crowne Plaza San José, ubicado en las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana, ofrece el pase de día por un costo total de $118 con impuestos incluidos. Este monto cubre el uso de una habitación para dos personas durante el día, además del acceso a las áreas comunes del hotel. Entre estas instalaciones se incluyen la piscina, el gimnasio y otras zonas recreativas.

Adicionalmente, el pase contempla un crédito de $15 por persona para consumo en el restaurante Nativo, ubicado dentro del hotel. No obstante, cabe destacar que no incluye desayuno, cena u otros servicios adicionales. Tampoco se especifica un horario definido, pero dado el tipo de pase no es posible permanecer durante la noche a menos que se pague.