Estilo de vida

Una noche en este hotel puede superar los $5.000: le contamos cómo es hospedarse en el exclusivo Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve

‘El Financiero’ visitó el Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, en la Península de Papagayo, para contarle de primera mano cómo es la experiencia de hospedarse en un hotel de ultra lujo.

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Por Brandon Flores

Hay una porción de Costa Rica que no se parece a ninguna otra; un territorio donde la geografía parece haber sido esculpida por un arquitecto con delirios de grandeza. Hablamos de Península Papagayo, un territorio de 560 hectáreas que se adentra en el Pacífico como la silueta de un gigante dormido. Sus colinas moldeadas por la fuerza del viento y el oleaje de Guanacaste, actúan como una muralla natural que resguarda de forma celosa algunas de las aguas y paisajes más imponentes del país.








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NekajuiHotel de lujoPenínsula Papagayo
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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