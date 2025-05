Vacaciones de medio año: vea los 5 vuelos más baratos para viajar a Norteamérica en la primera semana de julio

Se acercan las vacaciones de medio año y con ellas, las visitas al norte del continente americano, donde Estados Unidos, México y Canadá se mantienen firmes en la lista de países preferidos por los viajeros costarricenses para esta temporada.

Aunque tradicionalmente es una época de alta demanda, existen varias opciones de vuelos económicos de ida y vuelta que pueden aprovecharse durante la primera semana de julio, especialmente si está dispuesto a aceptar itinerarios con escalas y a viajar con poco equipaje.

En El Financiero seleccionamos los cinco vuelos de ida y vuelta entre el 1.º y 6 de julio más accesibles para su bolsillo, los cuales le detallamos a continuación.

Los precios fueron obtenidos el 25 de mayo del 2025 y pueden variar en cualquier momento.

Baltimore, Estados Unidos

Uno de los vuelos más baratos es a la ciudad de Baltimore, operado por United Airlines, con un costo de ¢125.674.

El viaje de ida es el martes 1.º de julio desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 5:30 a.m., con escalas en Houston y Chicago antes de llegar a Baltimore la mañana del 2 de julio. El horario implica más de 10 horas en Houston y una escala nocturna en Chicago de casi 8 horas.

El vuelo de regreso se dispone para el domingo 6 de julio, sale a las 6 a.m. desde Baltimore con escalas similares en Houston antes de llegar a Costa Rica a las 7:37 p.m. del mismo día.

La tarifa no permite bolsos de mano, y la primera maleta facturada cuesta $80 adicionales.

Miami, Estados Unidos

Quienes desean visitar Miami, deben saber que una de las opciones más económicas disponibles es de ¢119.584 en un vuelo de ida y vuelta con Avianca.

La idea es el 1.º de julio desde el Juan Santamaría a las 6:10 a.m. Los viajeros deben prepararse para una escala prolongada en Ciudad de Guatemala, de 7 horas y 40 minutos, antes de retomar el vuelo y llegar a Miami a las 8:10 p.m.

El regreso está previsto para el 6 de julio. Parte de Miami a las 5:45 p.m. y culmina en San José a las 11:35 p.m. del mismo día.

Este itinerario de vuelta una escala de 55 minutos en Managua y otra de 2 horas y 20 minutos en San Salvador.

Debe tomar en cuenta que varios de los vuelos no incluyen equipaje de mano o maletas adicionales, mismas que tendrán un costo adicional según cada aerolínea. (Canva)

Guadalajara, México

Una de las ofertas más accesibles para volar desde Costa Rica hacia Guadalajara, México, tiene un costo de ¢154.790 para un viaje de ida y vuelta con Copa Airlines.

El vuelo de ida está programado para el primero de julio y parte del Juan Santamaría a las 10:57 a.m. con una primera parada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, a la 1:20 p.m.

Tras una escala de 5 horas y 47 minutos en Ciudad de Panamá, el vuelo de conexión sale a las 7:07 p.m. y llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las 10:25 p.m.

El vuelo de regreso del 6 de julio sale de Guadalajara a las 12:10 a.m. y llega a Tocumen, Panamá, a las 5:24 a.m.

Este tramo implica un vuelo nocturno de 4 horas y 14 minutos. Después de una escala de 1 hora y 46 minutos en Ciudad de Panamá, el último vuelo parte a las 7:10 a.m. y aterriza en el Juan Santamaría a las 7:30 a.m.

Cancún, México

Si desea visitar la costa mexicana, hay un vuelo con un costo de ¢141.229 bajo la operación de Avianca.

El vuelo de ida está programado para el martes 1.º de julio. Parte del Juan Santamaría a las 5:05 a.m., con una primera escala en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez de El Salvador (SAL), llegando a las 6:25 a.m.

Tras una espera de 3 horas y 55 minutos en San Salvador, el vuelo de conexión sale a las 10:20 a.m. y aterriza en el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) a la 1:10 p.m.

El vuelo de regreso es el domingo 6 de julio. Sale de Cancún a las 2:10 p.m. y llega al Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala a las 2:40 p.m. Después de una prolongada escala de 7 horas y 5 minutos en Guatemala, el último tramo parte a las 9:45 p.m. y aterriza en el Juan Santamaría a las 11:15 p.m.

No incluye equipaje de mano ni maletas facturadas, por lo que los viajeros deberán considerar costos adicionales si necesitan llevar equipaje.

Toronto, Canadá

Para aquellos que buscan viajar a Canadá, la opción más económica es un vuelo de ida y vuelta a Toronto por ¢191.224, también con Avianca. Esta tarifa es más baja al promedio de ¢400.000 hacia dicho país.

La salida es el 1.º de julio a las 9:35 a.m. desde el Juan Santamaría con una escala en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez de El Salvador, donde llega a las 10:50 a.m.

Después de seis horas y 45 minutos en el país, el vuelo de conexión parte a las 5:35 p.m. y aterriza en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 12:29 a.m. del día siguiente (2 de julio).

El regreso del 6 de julio desde Toronto a la 1:55 a.m. llega a San Salvador a las 4:55 a.m., lo que implica un vuelo nocturno de cinco horas para una escala del mismo tiempo en dicha ciudad. El último parte a las 10:05 a.m. y aterriza en San José a las 11:15 a.m.

Esta tarifa no incluye equipaje de mano ni maletas facturadas, los cuales tienen un costo adicional de ¢65.976 cada uno.