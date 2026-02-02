Vacaciones en Semana Santa: los 7 vuelos más baratos de Costa Rica a Sudamérica

Viajar a Sudamérica durante Semana Santa de 2026 puede ser una opción atractiva para quienes buscan un destino internacional. Una revisión de precios para vuelos con salida desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) muestra que existen siete destinos sudamericanos con tarifas relativamente accesibles para las fechas del sábado 28 de marzo al sábado 4 de abril de 2026.

Los precios corresponden a tiquetes ida y vuelta para una persona, en clase económica, sin equipaje documentado, y en la mayoría de los casos incluyen una escala.

(JORGE GUERRERO/AFP)

Cali, Colombia – desde $409

El destino más económico del listado es Cali, con un precio desde $409, viajando con Avianca. Conocida como la capital mundial de la salsa, la ciudad ofrece clima cálido, barrios tradicionales como San Antonio y miradores como Cristo Rey. Su oferta cultural y gastronómica la convierte en una opción atractiva para escapadas cortas.

Medellín, Colombia – desde $449

En segundo lugar aparece Medellín, con tarifas desde $449, realizando el viaje con Avianca. La ciudad destaca por su transformación urbana, su sistema de transporte integrado, espacios naturales como el Parque Arví y zonas turísticas consolidadas como la Plaza Botero y la Comuna 13.

Guayaquil, Ecuador – desde $451

Guayaquil ocupa la tercera posición, con vuelos desde $451, también con la aerolínea Avianca. Como principal puerto del país, ofrece atractivos como el Malecón 2000, el barrio Las Peñas y el Parque Histórico, además de servir como punto de conexión hacia otros destinos ecuatorianos.

Quito, Ecuador – desde $466

La capital ecuatoriana se ubica como la cuarta opción más barata, viajando con Copa Airlines con precios desde $466. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con atractivos como la Basílica del Voto Nacional, el Teleférico y la Mitad del Mundo, la convierten en un destino cultural destacado.

Lima, Perú – desde $508

En la quinta posición se encuentra Lima, con tarifas desde $508. La capital peruana combina historia colonial, barrios costeros como Miraflores y Barranco, y una reconocida oferta gastronómica que la posiciona como uno de los principales polos culinarios de la región.

Bogotá, Colombia – desde $508

Con el mismo precio aparece Bogotá, también viajando con Avianca desde $508. La ciudad ofrece museos de referencia como el Museo del Oro, el centro histórico de La Candelaria, el cerro de Monserrate y una agenda cultural activa durante todo el año.

Cartagena, Colombia – desde $547

El séptimo destino más económico es Cartagena, con tarifas desde $547. Dicho traslado es cotizado con la aerolínea Avianca. Su ciudad amurallada, las playas cercanas y barrios como Getsemaní la convierten en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe colombiano.

(Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

Consideraciones importantes

Todos los precios corresponden a vuelos ida y vuelta, sin equipaje documentado, para un pasajero. La mayoría de las opciones incluyen una escala y son operadas principalmente por Avianca y Copa Airlines.

Al tratarse de Semana Santa, considerada temporada alta, se recomienda reservar con anticipación, ya que las tarifas pueden variar según la disponibilidad. Los precios fueron consultados el 1 de febrero en Google Flights, para las fechas indicadas: 28 de marzo al 4 de abril de 2026.