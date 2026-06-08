Estilo de vida

¿Ver el Mundial en el trabajo? Evite sanciones con estas pautas sobre horarios y flexibilidad

La coincidencia de varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la jornada laboral reabre dudas sobre las reglas que deben seguir trabajadores y empleadores.

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Por Tatiana Soto Morales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a pocos días de comenzar y, con ella, reaparece una situación habitual cada cuatro años: el interés de miles de trabajadores por seguir los encuentros durante la jornada laboral.








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Copa Mundial de la FIFA 2026Reglas laborales
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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