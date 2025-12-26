Estilo de vida

¿Viajar con mascotas a Estados Unidos o la Unión Europea? Esta es la guía actualizada de requisitos

Desde vacunas, microchips y nuevos controles sanitarios, salir del país con una mascota rumbo a Estados Unidos y la Unión Europea exige un proceso planificado

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Cada vez más costarricenses quieren incluir a sus mascotas en sus planes de viaje, ya sea por turismo, mudanza o visitas familiares. Estas personas deben saber que los requisitos sanitarios pueden variar considerablemente según el país de destino.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaEstados UnidosUnión Europeamascotasperrosgatosviajarrequisitos
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.