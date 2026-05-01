Estilo de vida

VineX Wine Week 2026 reunirá catas, feria y vinos internacionales en San José

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Por Mathew Chaves

La empresa Vine por Vino anunció la realización de VineX Wine Week 2026, un evento que se desarrollará durante seis días en San José con actividades enfocadas en el consumo y conocimiento del vino.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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