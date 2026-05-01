VineX Wine Week 2026 reunirá catas, feria y vinos internacionales en San José

La empresa Vine por Vino anunció la realización de VineX Wine Week 2026, un evento que se desarrollará durante seis días en San José con actividades enfocadas en el consumo y conocimiento del vino.

La actividad se llevará a cabo del 12 al 17 de mayo en el Hotel Hilton Sabana, donde se combinarán experiencias guiadas entre semana y una feria abierta al público el fin de semana.

De acuerdo con la organización, la agenda se dividirá en dos etapas: una primera fase con catas temáticas y una segunda con una feria de degustación y venta de vinos.

Durante los primeros cuatro días se ofrecerán actividades especializadas enfocadas en regiones y tipos de vino, incluyendo experiencias centradas en Rioja, Champagne, Barolo y Napa Valley.

Cada jornada tendrá una temática específica con precios diferenciados, e incluirá cena y maridaje como parte de la experiencia para las personas asistentes.

Según la especialista en servicio y conocimiento del vino y directora de Vine por Vino, Karen Gutiérrez, el evento busca ofrecer distintas formas de acercarse a esta bebida. “El consumidor puede elegir cómo vivir el vino, desde una experiencia guiada y más íntima, hasta un formato más amplio”, indicó en un comunicado divulgado por la organización.

El sábado 16 y domingo 17 de mayo se realizará la feria abierta, donde se habilitará la degustación y compra de más de 200 vinos de distintas bodegas internacionales.

El evento combinará espacios de degustación, aprendizaje e interacción con especialistas del sector. Imagen ilustrativa.

En esta etapa participarán productores de países como Francia, España, Italia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

La organización señaló que el evento permitirá interacción directa con especialistas del sector y acceso a etiquetas reconocidas a nivel internacional.

“Queremos que cada persona que asista no solo pruebe vino, sino que entienda lo que hay detrás de cada botella”, afirmó Gutiérrez.

Las entradas para la feria tienen un valor de ₡20.000 por día e incluyen copa de cristal y degustación, mientras que las experiencias guiadas oscilan entre ₡48.000 y ₡85.000.

Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en el sitio oficial de la organización (www.vineporvino.com), disponible en Vine por Vino, o mediante contacto por WhatsApp habilitado (8877-8466).

El evento también incorporará actividades adicionales como presentaciones musicales durante el fin de semana.

Además, la organización indicó que parte de los ingresos será destinada a la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

La agenda