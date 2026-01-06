Estilo de vida

Ya pasó el 1.° de enero: estos son los 11 feriados y fines de semana largos de Costa Rica que le quedan al 2026

Por Mathew Chaves

Una vez superado el descanso de Año Nuevo, la planificación laboral y familiar de los costarricenses se enfoca en las fechas libres restantes del calendario 2026. El calendario confirma que aún quedan 11 días feriados de disfrute nacional, los cuales se mantendrán en sus fechas originales al no aplicarse la ley de traslado hacia los lunes para este ciclo.








