71% de las personas asegura que ahorraría más si ganara mejor: ¿es una promesa que realmente se cumple?

El 71% de las personas asegura que ahorraría más si tuviera mayores ingresos.

Sin embargo, esa hipótesis no necesariamente se cumple. Según economistas entrevistados por El Financiero, recibir un mejor salario no garantiza que ese dinero termine en una cuenta de ahorro, una inversión o un fondo para la jubilación.

Los ingresos condicionan la capacidad de las familias para construir una reserva financiera.

Sin embargo, las decisiones que toman sobre el uso del dinero también influyen en el resultado.

Detallar cuáles son sus ingresos y gastos. (Tomada de ar/Tomada de archivo)

Por eso, atribuir la falta de ahorro exclusivamente a la insuficiencia de ingresos es una conclusión incompleta, ya que también pueden intervenir otros factores, como la dificultad para administrar los recursos disponibles y evitar que los gastos aumenten al mismo ritmo que los ingresos.

El 51% de las personas señaló en la Encuesta de Ahorro: El ecosistema financiero del hogar costarricense, patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que los gastos imprevistos desorganizan sus planes de ahorro, mientras que el 47% reconoce que el pago de deudas limita su capacidad para guardar dinero.

El estudio se realizó mediante 1.200 entrevistas telefónicas a personas adultas residentes en Costa Rica, entre junio y julio de 2026.

Un mejor salario no garantiza más ahorro

Para Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Financiero Prival, desde los fundamentos de la economía, el ingreso disponible es uno de los principales determinantes de la capacidad de ahorro. No obstante, la capacidad de ahorrar y la decisión de hacerlo son dos cosas distintas.

“Esa diferencia ayuda a entender por qué una persona puede considerar que ahorraría más con un mejor salario y, una vez que recibe el aumento, terminar con una capacidad de ahorro similar a la que tenía anteriormente.

Los nuevos recursos pueden destinarse a mejorar la vivienda, cambiar el vehículo, viajar, contratar servicios o aumentar el consumo familiar. También pueden utilizarse para atender obligaciones que antes resultaban difíciles de pagar”, dijo.

Agregó que otro de los riesgos que enfrentan las personas es la llamada inflación del estilo de vida, que consiste en el incremento progresivo de los gastos conforme mejora la capacidad económica.

“El fenómeno puede comenzar con decisiones que parecen razonables de manera individual. Una familia que recibe un aumento podría mudarse a una vivienda más costosa, adquirir un vehículo con una cuota mayor, comer fuera con más frecuencia o asumir nuevos compromisos mensuales”, aseguró Villalobos.

El problema aparece cuando esas decisiones absorben la totalidad del ingreso adicional.

Ahorrar requiere algo más que tener dinero disponible

“Ahorrar es más sencillo cuando el dinero tiene un propósito claro y previamente establecido, porque genera una motivación que facilita adquirir este hábito financiero que tanto bienestar aporta a las finanzas personales y familiares. Nunca es tarde para ahorrar, y comenzar a hacerlo permitirá cerrar el año con más tranquilidad financiera”, dijo Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

"Nunca es tarde para ahorrar". (Lilly Arce/Lilly Arce)

En esa misma línea, José Daniel Artavia, economista del BN, señaló que antes de elegir dónde colocar el dinero es necesario definir el objetivo del ahorro.

“Conviene responder tres preguntas: para qué se utilizará, cuánto se necesita y cuándo se necesitará. Estas respuestas convierten el ahorro en un plan para atender necesidades actuales, cumplir metas o prepararse para la jubilación”, señaló.

Para atender emergencias, gastos anuales o proyectos cercanos, las cuentas de ahorro facilitan el acceso al dinero. Sobres permite separar los recursos destinados a cada gasto.

Solo tres de cada diez hogares utilizan un presupuesto

El presupuesto es otra herramienta que permite identificar cuánto dinero ingresa al hogar, cuáles son las obligaciones mensuales y qué gastos pueden ajustarse.

“Sin embargo, el presupuesto no genera ahorro por sí solo, genera información. Un presupuesto con seguimiento permite ver venir esos meses difíciles y ajustar antes, en lugar de endeudarse después.

Un ejercicio muy revelador para quien nunca lo ha hecho es anotar durante un solo mes absolutamente todo lo que gasta, sin cambiar nada; la mayoría encuentra ahí dinero que no sabía adónde iba. Y en ese presupuesto, el ahorro debe ser la primera línea, no el residuo del final”, aseguró Sujeyny Gamboa, jefa de Relaciones Corporativas de Coopecaja.

La Encuesta de Ahorro de la OCF muestra que solo el 31% de los hogares utiliza un presupuesto u otras herramientas financieras para controlar sus gastos.

Otro 44% lleva ese seguimiento de manera informal, mientras que el 25% afirma que no utiliza ningún método.

Las diferencias también se observan según el nivel educativo y la capacidad económica.

Entre las personas con estudios universitarios, el 44% utiliza presupuestos o herramientas financieras. Entre quienes tienen secundaria incompleta o menos, la proporción es del 24%.

Además, el 40% de quienes tienen ingresos superiores a los necesarios para cubrir sus gastos básicos utiliza estas herramientas, frente al 25% de quienes apenas cubren sus necesidades o no consiguen hacerlo por completo.

Entre los principales factores que las personas identificaron como obstáculos para ahorrar sobresalen los ingresos insuficientes, los gastos imprevistos, el endeudamiento y las prácticas de organización financiera, aseguró Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) reveló algunos aspectos importantes sobre el ahorro. (Jose Cordero)

En definitiva, ganar más puede abrir la puerta a una mayor capacidad de ahorro, pero no garantiza que las familias acumulen más recursos. Si el aumento salarial se destina a financiar nuevos gastos, pagar deudas o sostener un estilo de vida más costoso, el dinero adicional puede desaparecer sin dejar una reserva financiera.

La diferencia está en qué hace cada hogar con esos recursos: si los incorpora al consumo cotidiano o si reserva una parte antes de comenzar a gastar.

Porque, al final, no es únicamente cuánto dinero se gana lo que determina la capacidad de construir un patrimonio, sino cuánto se consigue conservar y administrar para atender necesidades futuras.