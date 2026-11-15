Finanzas

71% de las personas asegura que ahorraría más si ganara mejor: ¿es una promesa que realmente se cumple?

Economistas entrevistados por El Financiero aseguran que el problema aparece cuando ese ingreso adicional se destina a financiar un mayor consumo o a asumir nuevas deudas

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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El 71% de las personas asegura que ahorraría más si tuviera mayores ingresos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.