¿A cuánto está el dólar? este es el tipo de cambio para el 12 de agosto de 2025 en entidades financieras

El promedio ponderado del tipo de cambio en el Monex fue de ¢506,02. El monto total negociado alcanzó los $50.574.000, con una cantidad de operaciones de 168.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 12 de agosto de 2025 a las 2:00:03 p. m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece una cotización de compra de ¢498 y una venta de ¢512.

El Banco Nacional de Costa Rica presenta valores de compra de ¢497 y de venta de ¢511.

Por su parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene una compra de ¢498 y una venta de ¢512.

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢498 y su venta en ¢512.

El Banco BCT ofrece una cotización de compra de ¢495 y venta de ¢513.

El Banco Cathay de Costa Rica presenta una compra de ¢500,35 y una venta de ¢512,35.

En cuanto al Banco Davivienda, establece su compra en ¢495 y su venta en ¢513.

El Banco General también tiene una compra de ¢497 y una venta de ¢512.

El Banco Improsa señala una compra de ¢496 y una venta de ¢514.

El Banco Lafise presenta una tasa de compra de ¢495 y una de venta de ¢513.

El Banco Promérica ofrece una compra de ¢494 y una venta de ¢512.

El Banco Scotiabank establece una compra de ¢494 y una venta de ¢512.

Finalmente, el Prival Bank presenta una compra de ¢495 y una venta de ¢513.

Financieras

La Financiera Cafsa tiene una tasa de compra de ¢496 y una de venta de ¢512.

La Financiera Comeca establece su compra en ¢495 y su venta en ¢515.

La Financiera MultiMoney presenta una compra de ¢500 y una venta de ¢507,50.

Casas de Cambio

En el caso de las casas de cambio, Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢501 para compra y ¢519 para venta.

ARI Casa de Cambio Internacional cotiza a ¢502,06 en compra y ¢506,33 en venta.

La Casa de Cambio Global Exchange establece una compra de ¢411,54 y una venta de ¢596,98.

Por último, la Casa de Cambio Teledolar fija su compra en ¢497 y su venta en ¢519.

El análisis de los datos revela que el tipo de cambio de venta más alto es el de la Casa de Cambio Global Exchange, con ¢596,98, mientras que el más bajo corresponde a ARI Casa de Cambio Internacional, con ¢506,33.

En cuanto a la compra, la más alta se da en ARI Casa de Cambio Internacional con ¢502,06, y la más baja en Casa de Cambio Global Exchange con ¢411,54. El diferencial cambiario más alto también pertenece a Casa de Cambio Global Exchange, con ¢185,44, mientras que el más bajo se encuentra en ARI Casa de Cambio Internacional, con aproximadamente ¢4,27.

Nota de edición: este artículo fue elaborado y editado por el equipo periodístico de El Financiero con la ayuda de inteligencia artificial.