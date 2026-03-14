Finanzas

¿A qué sanciones se expone usted si no presenta su declaración de renta este lunes 16 de marzo?

El lunes 16 de marzo del 2026 vence el plazo para el presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica. Conozca las sanciones de Hacienda si presenta atrasos.

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Por Mathew Chaves

El desarrollo de actividades lucrativas independientes o empresariales dentro del territorio nacional conlleva una serie de obligaciones y responsabilidades ineludibles.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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