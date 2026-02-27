Finanzas

ABC se queda sin tres de sus socios principales argumentando quiebre de confianza

El BCR, el Banco Nacional y el Banco Popular informaron que la decisión responde a declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC

Por Marcia Solano Miller

Los bancos públicos renunciaron este jueves de forma “formal, inmediata e irrevocable” a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), en medio de un quiebre de confianza por la posición asumida por esa organización frente al proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios.








