Acumulados de la JPS suman ¢1.395 millones: ¿cuántas bolitas quedan y qué esperar para este domingo?

Este domingo 30 de noviembre los acumulados de la Junta de Protección Social (JPS) vienen con una bolsa conjunta de ¢1.395 millones, lo que mantiene expectantes a los jugadores de la lotería.

Hasta ahora, siguen sin favorecer a un ganador y cada vez suman un monto mucho mayor.

El Acumulado 1 subió a ¢1.070 millones, lo que significa que una fracción premiada pagaría ¢107 millones. Por su parte, el Acumulado 2 alcanza ¢325 millones y un “pedacito” ganador entregaría ¢32,5 millones.

El sorteo mantiene, además, 30 bolitas con premios extra en la tómbola y dos con la inscripción “acumulado”, lo que deja abierta la posibilidad para que este fin de semana por fin caiga alguno de los dos grandes premios.

Actualmente se manejan dos acumulados debido a que en la tómbola se introducen dos bolitas distintas con la palabra ganadora. Esto sucede cada 11 sorteos sin ganador.

¿Qué puede pasar el domingo?

La Junta aclara en su sitio web que, primero, cuando saquen una bolita (ya sea de premio extra o de acumulado) todavía no será algo definitivo para saber quién ganó. La misma solo indica qué tipo de premio se va a rifar, si un premio extra o el acumulado.

Después, se hará otra extracción para definir la combinación exacta de número, serie o ambas, según aplique. Esta dirá cuáles billetes o fracciones reciben el premio.

“El total del Premio Acumulado o de los premios extras, cuando sean acertados, se repartirán entre todas las fracciones que correspondan a las combinaciones ganadoras de estos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2 del procedimiento”, explica.

En caso de que salga y exista una fracción beneficiada, el monto se pagará y el sistema se reiniciará para el próximo sorteo con el mínimo de ¢100 millones, de nuevo con 59 bolitas de premios extra y una de “acumulado”.

Si nadie es favorecido, el sistema sumará automáticamente ¢25 millones para el sorteo siguiente, tanto en Lotería Nacional como en Lotería Popular (Chances), y se retirará una bolita.

La combinación ganadora se dará a conocer en los canales oficiales de la JPS: su página web institucional, redes sociales y la lista oficial de resultados de la Lotería Nacional.