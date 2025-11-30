Finanzas

Acumulados de la JPS suman ¢1.395 millones: ¿cuántas bolitas quedan y qué esperar para este domingo?

Los acumulados de la Junta de Protección Social (JPS), que se sortearán este domingo 30 de noviembre, alcanzaron los ¢1.395 millones

Por Marcia Solano Miller

Este domingo 30 de noviembre los acumulados de la Junta de Protección Social (JPS) vienen con una bolsa conjunta de ¢1.395 millones, lo que mantiene expectantes a los jugadores de la lotería.








