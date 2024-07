Administración de la resolución de Coopeservidores corrige a solidaristas en cuanto a que podrían recuperar un 75% de lo invertido

El representante legal de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Fecaspri), Gonzalo Meza, comentó hace unos días que “hay grandes posibilidades de que en el corto plazo y con un buen proceso resolutorio, las asociaciones podrían recibir el 75% de sus inversiones” en Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito).

Las declaraciones de Meza se dieron en un comunicado de prensa difundido por la Fecaspri el lunes 8 de julio, después de que este órgano de representación de asociaciones solidaristas tuvo una reunión virtual con el administrador del proceso de resolución de la cooperativa, Marco Hernández Ávila, el pasado 5 de julio.

LEA MÁS: Coopeservidores entra en proceso de resolución: le explicamos en qué consiste esta etapa, paso a paso

Este jueves 11 de julio, la administración del proceso de resolución de Coopeservidores informó a través de un comunicado de prensa que, a este momento, ningún personero del equipo administrador del proceso de resolución de la cooperativa ha emitido alguna declaración o presentado información sobre el posible porcentaje de recuperación que tendrán los inversionistas institucionales, incluyendo las asociaciones solidaristas.

Esto, “debido a que dependerá del resultado de las negociaciones con el ‘banco bueno’, así como de la gestión que realice el fideicomiso y para ambos casos aún se continúa en proceso de negociación”, según indicó Hernández Ávila.

Según la Fecaspri, al menos 350 asociaciones solidaristas invirtieron cerca de $75 millones en Coopeservidores.

LEA MÁS: Coopeservidores: solo una entidad ha confirmado su interés de participar en el proceso de negociación del ‘banco bueno’

LEA MÁS: Coopeservidores: ‘haircut’ para un grupo de depositantes puede superar el 20% estimado. Explicamos por qué

Reunión con dirigentes de asociados, inversionistas y ahorrantes de Coopeservidores

Los dirigentes de un grupo de asociados, inversionistas y ahorrantes de Coopeservidores se reunieron, este jueves 11 de julio, con el administrador del proceso de resolución de la cooperativa.

En esta reunión, los dirigentes de este grupo presentaron una propuesta para tratar de recuperar el mayor porcentaje de sus ahorros e inversiones. Según un comunicado de prensa emitido por la administración del proceso de resolución de Coopeservidores, Hernández Ávila afirmó “que se realizará el análisis correspondiente de la iniciativa, para determinar si es viable adoptar alguna de las medidas planteadas por este grupo”.

En el documento que los dirigentes le entregaron a Hernández Ávila, dice que la propuesta planteada consiste en que el Banco Popular expanda la absorción de todos los créditos de la cartera del banco bueno y aquellos que por alguna razón excedan su apetito al riesgo, sean respaldados con inversiones no garantizadas (las que superan los ¢6 millones) de los ahorrantes de forma proporcional para todos.

Con esa garantía, el Banco Popular podría tomar más cartera y la afectación para los inversionistas sería menor según el criterio de los representantes.

“Teniendo ellos esa garantía ya no habría excusa para no adquirirla. Es como que yo le venda a usted un vehículo y no se sabe si el clutch le va a fallar mañana, pero yo de antemano le digo ‘aquí está esta platica, si le falla el clutch ahí ya la tiene’. Entonces la persona va más segura a comprar ese carro”, dijo Francisco Ruiz, uno de los dirigentes presentes en la reunión.

Al 28 de junio pasado, solo una entidad financiera había confirmado su interés de participar en el proceso de negociación del conjunto de activos de calidad y los pasivos (banco bueno) de Coopeservidores. No se precisó de cuál institución se trataba, sin embargo, días antes el Banco Popular había mostrado su interés de absorber este bloque.

Según Ruiz, en el encuentro se les comentó que el margen para poder tomar una propuesta de estas era muy poco por el tema del tiempo. “Pero cuando hay voluntad todo se hace y entonces confiamos en la voluntad de ellos, en la viabilidad de la propuesta”, dijo.

LEA MÁS: Coopeservidores: explicamos qué pasará con ahorros y deudas ahora que la entidad fue declarada inviable