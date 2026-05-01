Finanzas

Alternativas al Sinpe Móvil: ¿cuáles otras aplicaciones digitales se pueden usar para enviar y recibir dinero?

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Por Joel Porras

Una de las plataformas de transferencia de fondos más utilizadas en el país es Sinpe Móvil, herramienta administrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) que forma parte del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe). Sin embargo, este no es el único método con el que los costarricenses pueden procesar pagos con acreditación de fondos en tiempo real.








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