Alternativas al Sinpe Móvil: ¿cuáles otras aplicaciones digitales se pueden usar para enviar y recibir dinero?

Una de las plataformas de transferencia de fondos más utilizadas en el país es Sinpe Móvil, herramienta administrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) que forma parte del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe). Sin embargo, este no es el único método con el que los costarricenses pueden procesar pagos con acreditación de fondos en tiempo real.

Según datos oficiales, Sinpe Móvil cuenta con más de 3 millones de usuarios activos y su uso se intensificó durante la pandemia, consolidándose como un medio de pago digital popular en el país.

Existen aplicaciones que están al alcance de su celular y que funcionan de forma sencilla como otros medios de pago para tales fines. Este es el caso de Kash, Whizmo, PayPal y Wink.

Kash

Kash es una aplicación móvil que permite pagos y transferencias entre tarjetas de débito Visa o Mastercard para usuarios en Costa Rica.

Para enviar o recibir dinero a otro usuario de la aplicación no se comparte el número de cédula o el de teléfono, solo basta con el nombre de usuario en la plataforma.

También está la función de “transferir a tarjeta” para usuarios que no tienen Kash. Para ello, únicamente debe ingresar los números al frente de la tarjeta a la que desea enviar los fondos.

Incluso ofrece la función de dividir facturas, donde se le envía la solicitud al otro usuario para que cada persona pague un 50% de la cuenta de una salida, por ejemplo.

Cuenta con soporte las 24 horas del día y permite realizar transacciones generando o escaneando códigos QR.

La aplicación -disponible en Google Play, App Store y App Gallery- permite transferencias regionales a toda Centroamérica y recibir dinero desde Estados Unidos, así como el pago de servicios como agua, luz o la factura del teléfono celular.

SINPE Móvil no es el único método con el que los clientes del sistema financiero nacional pueden procesar pagos con acreditación de fondos en tiempo real. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Whizmo

Whizmo es una billetera digital con la que se puede enviar y recibir dinero de forma inmediata a otros usuarios de la plataforma. También permite transferencias a otros países por medio de remesas.

En la aplicación se pueden pagar facturas y servicios de todo tipo, además de la función de compartir facturas y costos con otros usuarios. También ofrece la opción de pagar en comercios utilizando códigos QR.

Para utilizarla no es obligatorio tener una cuenta bancaria, porque se puede cargar la cuenta por medio de los Agentes Whizmo, que son locales comerciales donde se transfiere el dinero a su usuario en la aplicación. La misma operación también puede efectuarse en un punto BN Servicios.

La plataforma está disponible para descargarse en dispositivos Android, Apple y Huawei.

PayPal

La más longeva de estas aplicaciones es PayPal, que se fundó en 1998. Esta plataforma de pagos en línea es muy utilizada para compras en sitios web internacionales. También sirve para recibir fondos desde el extranjero.

La particularidad que tiene esta aplicación, al ser global y no costarricense, es que para transferir fondos es necesario que ambas personas tengan una cuenta PayPal.

El dinero queda dentro de la plataforma y puede ser usado para pagos digitales. Si la persona quiere transferirlo a un banco, tendrá que asumir un costo adicional por la operación y no siempre permite un retiro inmediato del dinero: en ocasiones se tiene que esperar hasta 7 días hábiles para ver los montos reflejados en su cuenta bancaria.

Wink

Esta es una aplicación exclusiva para los miembros de Coopenae. Con ella podrá hacer transferencias, en colones y en dólares, a otras cuentas Wink y a usuarios que no tengan la aplicación, pero con un costo adicional.

También puede solicitar los fondos que tiene en otra entidad bancaria y depositarlos en Wink de forma inmediata y sin costo.

La plataforma le permite al usuario tener una tarjeta y dentro de la aplicación puede agrupar sus gastos en diferentes categorías para llevar un registro de ellos. También se pueden efectuar presupuestos automatizados.

Consideraciones

Tome en cuenta que estas aplicaciones ofrecen algunos de sus servicios con costos adicionales. Verifique las tarifas y los montos antes de efectuar cualquier operación para conocer de antemano cuánto le costará, así como los términos y condiciones de cada plataforma para saber cómo trabajan con el tratamiento de sus datos personales.