Anualidad en tarjetas de débito: ¿Cuánto cobran los bancos en Costa Rica por esta comisión?

Tener una tarjeta de débito puede implicar el pago de una anualidad: una comisión que cobra el banco por ese producto. Sin embargo, no todas las entidades la aplican ni todos los clientes deben pagar lo mismo: las condiciones van desde no cobrar esa comisión hasta una tarifa de $22 al año.

Para saber si le corresponde pagar, hay que revisar tanto el banco como el tipo de tarjeta y la cuenta a la que está asociada. Algunas entidades exoneran, por ejemplo, productos vinculados al depósito del salario o dirigidos a personas menores de edad y adultos mayores. En otros casos, el monto cambia según la categoría de la tarjeta.

También conviene distinguir el costo anual de la forma en que se cobra, pues que una tarifa se denomine anualidad no significa necesariamente que se descuente de una sola vez.

El Financiero contactó con los siete bancos más grandes del país por activos para consultar el procedimiento y sus requisitos; cinco contestaron: Davivienda y Promérica no dieron respuesta al cierre de esta nota.

DAVIbank

DAVIbank no cobra anualidad en sus tarjetas de débito, según informó Pamela Campos, gerente sénior de Medios de Pago de la entidad. El banco presentó esta exoneración como una condición general, sin distinguir entre categorías de tarjetas de débito.

“Las tarjetas de crédito y débito de DAVIbank no cobran comisión por anualidad”, afirmó Campos.

BAC

“En el caso de las tarjetas de débito, se contempla una anualidad de $12, con excepciones para productos como las tarjetas asociadas a cuentas Planilla, Infantil & Juvenil y Ciudadano de Oro, que no tienen este cobro”, Mayid Sauma, vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago.

La entidad indicó que los clientes pueden consultar las condiciones de sus productos en los tarifarios de tarjetas de crédito y débito publicados en su sitio web.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) cobra la anualidad de sus tarjetas de débito según el producto, informó Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN. Los montos son los siguientes:

BN Débito Clásica y Pyme: $10 al año.

BN Débito Premium y Empresariales: $22 al año.

Tener una tarjeta de débito puede implicar el pago de una anualidad: una comisión que cobra el banco por ese producto. (Albert Marín)

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) establece una anualidad general de $10 para sus tarjetas de débito, según Silvia Salazar, jefa de Medios de Pago de la institución. Sin embargo, la entidad contempla exenciones para determinados productos y segmentos.

Entre las tarjetas que no pagan anualidad están las asociadas a PAS —personas con pago automático de salario—, Kids, O2 y Adulto Mayor. Por lo tanto, la tarifa general no se aplica a todos los clientes de débito del banco.

BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) explicó que dejó de cobrar anualidad desde hace algunos años. Sin embargo, aplica una comisión por servicios administrativos en tarjetas de débito que oscila entre $1 y $14.

El reglamento establece que la periodicidad del cobro puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, según la tarjeta. Por ello, el rango informado no debe interpretarse como un costo anual uniforme.

Están exentas las tarjetas Cuenta Conmigo —HIT o Supercard—, Cuenta Propia —Morpho o LIT—, la tarjeta de débito física asociada a una cuenta 100% digital, Pensionados y Adulto Mayor. También se exceptúan Nómina Corporativa, por negociación o justificación de rentabilidad de la empresa, así como las pulseras y los stickers de débito.

El monto de la anualidad no es el único detalle que conviene revisar: el tipo de tarjeta y las exenciones pueden determinar si corresponde pagarla. Conocer esas condiciones permite comparar las opciones y tener más claro cuánto cuesta mantener este medio de pago.