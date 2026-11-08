Finanzas

Anualidad en tarjetas de débito: ¿Cuánto cobran los bancos en Costa Rica por esta comisión?

Conozca las tarifas vigentes y qué cuentas están exentas de esta comisión

Por Marcia Solano Miller

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Tener una tarjeta de débito puede implicar el pago de una anualidad: una comisión que cobra el banco por ese producto. Sin embargo, no todas las entidades la aplican ni todos los clientes deben pagar lo mismo: las condiciones van desde no cobrar esa comisión hasta una tarifa de $22 al año.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.