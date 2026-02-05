Finanzas

Arreglo de pago en Costa Rica: todo lo que debe analizar antes de proponer o aceptar uno

Expertos legales explican cómo evaluar si un nuevo acuerdo financiero para saldar su deuda realmente le beneficia o puede agravar su situación actual

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El arreglo de pago aparece como una alternativa para ponerse al día, evitar embargos o frenar un proceso de cobro judicial por una deuda en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricaarreglos de pago
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.