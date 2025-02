Arturo Giacomin, presidente de Davivienda: ‘El tamaño en banca es importante’

La integración de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá a Davivienda está a la espera de las aprobaciones de los supervisores de cada una de las jurisdicciones.

Según estimó el presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica, Arturo Giacomin, los vistos buenos respectivos llegarían este 2025. “Como esto es un acuerdo macro, las tres tienen que tener la aprobación para que ya pueda ejecutarse (la integración)”, comentó.

De concretarse la adquisición, Davivienda Costa Rica se estaría consolidando como el quinto banco más grande del país y, de acuerdo con su presidente, haría que el banco sea más competitivo en banca corporativa y de personas.

“Si eso implica subir o no digamos que no es un tema de un ranking lo que nos interesa, lo que nos interesa es cómo damos el mejor servicio”, consideró Giacomin.

El Financiero conversó el pasado 17 de febrero con el presidente de Davivienda Costa Rica sobre la adquisición de Scotiabank y lo que esto implicaría en el sistema bancario nacional. A continuación, un extracto de la entrevista.

Arturo Giacomin, presidente de Davivienda Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Cómo avanza el proceso de aprobación de los supervisores respecto al acuerdo de Davivienda y Scotiabank?

― Es un proceso que se lleva a cabo en todas las superintendencias al mismo tiempo. Estamos hablando de que involucra a las superintendencias de Colombia, Panamá y Costa Rica.

Son tres superintendencias que tienen que llegar y dar la aprobación. Como esto es un acuerdo macro, las tres tienen que tener la aprobación para que ya pueda ejecutarse. En ese interín, cada uno de los bancos opera independientemente, como en competencia.

Hasta no tener autorización no podemos establecer vínculos, relaciones y elementos como para poder ver los beneficios que el tema de la integración tendría. Lo más que estamos viendo es, que en el caso de que se apruebe, cómo vamos a operar a partir de ahí, eso es lo que se puede ir avanzando.

¿Y cómo avanza esto último?

― Bien, estamos revisando nada más cosas que Scotia en su momento dejaría de tener y a partir de ahí nosotros estar seguros de que la operativa de ambas instituciones funcione en el momento en que las aprobaciones se den.

¿Para cuándo estiman tener ese “veredicto final”?

― Depende de las autoridades, pero normalmente debería durar entre seis y nueve meses. Vamos a ver cómo nos va en general, pero los documentos que se solicitan se están presentando en las diferentes instancias.

¿Qué cambios esperan que traiga este movimiento al sector bancario costarricense? ¿Buscan consolidarse como el quinto banco más grande o incluso escalar posiciones?

― Estratégicamente, este era un movimiento lógico e importante. El tamaño en banca es importante y nos permite llegar a tener un quinto lugar consolidado. Un quinto lugar en el cual, por tamaño, quedamos muy cerca del cuarto lugar e inclusive del tercer lugar.

Esto nos permite ser mucho más competitivos en algunas áreas en particular, como la banca corporativa, la banca empresarial. Al mismo tiempo nos da mayor competitividad en la banca de personas. El tamaño nos va a ayudar de forma importante a tener una organización como lo hemos querido: ser mucho más competitivos en beneficio del país.

¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a ser el mejor banco para los costarricenses. Si eso implica subir o no, digamos que no es un tema de un ranking lo que nos interesa, lo que nos interesa es cómo damos el mejor servicio, cómo nos posicionamos como el mejor banco y cómo le damos a los costarricenses la experiencia dentro de lo que nosotros podemos tener y cómo aprendemos mucho más de los costarricenses a tener una mejor organización.

Presidente de Davivienda Costa Rica.

¿Están trabajando para ofrecer nuevos productos o servicios como resultado de esta eventual adquisición?

― Los productos y servicios de ambas entidades se evalúan y se van a ofrecer los mejores para beneficio de los clientes que van a quedar.

En ese sentido vea que Scotia permanece siendo accionista de Davivienda y eso nos abre oportunidad en todos los mercados que ellos tienen servicios, que nos permite ofrecer otro tipo de servicios que tal vez antes no estábamos ofreciendo en Davivienda.

¿De cuáles productos y servicios estaríamos hablando?

―Temas internacionales de acceso a otros mercados que tal vez nosotros no teníamos acceso, esa es una vía interesante.

En la generalidad o la parte estructural ofrecíamos bastantes servicios similares tanto en la banca de empresas como en la banca de personas. Por ejemplo, el tema de subcuentas. Scotia tenía opción de subcuentas en sus cuentas, nosotros no. Podemos analizar si a nuestros clientes el tema de las subcuentas es importante y poder darles un servicio adicional. Igual al contrario, qué servicios da Davivienda que a los clientes de Scotia les van a ser interesantes y novedosos.

Entonces, lo que nos va a dar lo mejor de esta unión es cómo esa sinergia nos va a permitir ofrecer servicios que no se ofrecían en los dos lugares.

¿Qué planes tiene Davivienda para retener a los clientes de Scotiabank no solo durante sino también después de la eventual adquisición?

― Hay muchas estrategias para esto.

Desde el momento en que estén las aprobaciones en adelante podríamos visitar clientes, vamos a estar en amplia comunicación con ellos, vamos a estarles comunicando las cosas nuevas que van a tener en el momento en que las van a tener.

Es fundamental la estrategia de comunicación que vayamos a tener con ellos tanto de un lado como del otro, porque las dos organizaciones conceptualmente sufren el proceso de incorporación una con la otra.

¿Qué segmentos del mercado costarricense consideran que tienen mayor potencial de crecimiento para Davivienda?

― Hay varios.

La unión de los dos nos da una oportunidad de crecer de forma importante en el tema pymes. Al mismo tiempo, por ejemplo, Scotia tiene una cartera de tarjetas de crédito bastante grande y Davivienda ha venido creciendo de forma importante en el mercado de tarjetas de crédito.

La suma de los dos bancos nos pone como el segundo emisor del país, por tamaño. Llegamos a tener como un 14% de participación de mercado siendo la segunda organización más grande en tarjetas. Eso nos abre la oportunidad nuevamente de masificar aún más muchos de los productos y servicios que nosotros tenemos.

Lo que estamos es ampliando la base de la pirámide de nuestros clientes.

¿Cuánto aumentaría esa base de clientes?

― Es bastante y va a ser poco a poco. O sea, el más importante es el que le dije de pymes, porque es el más directo. Nosotros estábamos con pymes hasta $1 millón, ahora con esto va a bajar posiblemente a pymes de $250.000 en adelante, por poner un dato aproximado. Eso nos abre a un mercado mucho más grande.

Una vez hecho eso, nos vamos a ir bajando más todavía. Antes por los tamaños que teníamos no podíamos llegar a esos niveles, pero ahora la ampliación del mercado nos permite llegar a estos a estos nichos.

¿Y de tarjetahabientes?

― Davivienda tenía como 140.000 y Scotia tiene 280.000, más o menos. Somos como 420.000 tarjetahabientes, más o menos.

Nota de la redactora: Es posible que algunos tarjetahabientes sean clientes de ambos bancos, por lo que la cifra podría variar una vez se realice la integración.

¿Cuáles son los planes que tiene Davivienda para este 2025?

― Nosotros queremos seguir creciendo. Tenemos pensado un crecimiento de un 12% aproximadamente en cartera. Es un crecimiento importante tanto en banca de empresas como en banca de personas, sobre todo más en banca de personas que en banca de empresas en estos momentos.

Este año estamos previendo crecer de forma importante también en productos como hipotecas y vehículos.

¿Cuál es la política que estarían aplicando respecto a sucursales y oficinas desde Davivienda?

― Hasta no tener el visto bueno del proceso de integración no le puedo decir si vamos a abrir más o vamos a abrir menos, depende de que eso se dé. La lógica es que los recursos vamos a poder reusarlos de la mejor forma para abrir en lugares o en mercados que no estemos.

Davivienda tiene más de 30 y Scotia vino reduciendo un poco su nivel de sucursales, pero tiene muy buenas sucursales en muy buenas ubicaciones que nos puede ayudar a crecer en algunos lugares y si no donde estemos repetidos nos permite tomar ese recurso para poder ponerlo en otro lugar.

¿Qué lugar? Nosotros vemos la opción de Guanacaste como una opción importante e interesante para desarrollar el mercado y es muy probable que vayamos a estar por allá. La decisión de ir a ese mercado es una decisión ya tomada. Podemos ampliar más mercados, por ejemplo, en la zona norte.